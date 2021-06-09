Минеева: Предприниматели выступают за дифференциацию штрафов для бизнеса

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве усиливается контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в кафе, ресторанах, магазинах и ночных заведениях. Как сообщает tass.ru, за нарушение требований можно получить штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Юридическим лицам предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, а в случае повторного нарушения - приостановка деятельности до 90 суток.
“Бизнес выступает за дифференциацию штрафов для бизнеса, и это логично. Например, сегодня штраф за нарушение масочного режима одинаков для крупной федеральной торговой сети и небольшого магазина", - сказала Минеева. По ее словам, предприниматели считают справедливым, что размер штрафа будет пропорционален выручке компании.
Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров обратился к бизнесу с просьбой соблюдать предписанные меры предосторожности, поскольку они продиктованы ростом заболеваемости коронавирусом. Однако Бухаров отметил, что ужесточение контроля приведет к тому, что предприниматели получат большое количество штрафов. По его словам, владелец магазина или заведения общепита не сможет заставить надеть посетителя маску или перчатки. Поэтому, говорит Бухаров, штрафы для бизнеса за несоблюдение режима среди посетителей вводить нельзя.
Мнение главы ФРиО разделяет общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.
"Требования к работникам заведения понятны и обоснованы, они должны их соблюдать. Но как заставить посетителя не снимать перчатки - никто не знает. Такой технологии нет. Я не понимаю, что делать предприятию, которому грозят огромные штрафы. Эти штрафы, на мой взгляд, необоснованны именно поэтому", - сказал он.
Руководитель международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов считает, что и сегодня число выписываемых штрафов немаленькое.
Он рассказал, что столичное бизнес-сообщество обсуждало предложение о том, чтобы при первом нарушении компаниям выносили лишь предупреждение. Также он обратил внимание, что существуют ситуации, когда нет необходимости и определенного регламента, предписывающего использование средств защиты.
Поэтому, заметил он, проверяющие органы и бизнес "живут в разных реальностях”. При этом Жиганов заверил, что будет прикладывать максимум усилий, чтобы исполнить требование закона.