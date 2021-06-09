Минеева: Предприниматели выступают за дифференциацию штрафов для бизнеса

Ранее начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Москве усиливается контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в кафе, ресторанах, магазинах и ночных заведениях. Как сообщает tass.ru, за нарушение требований можно получить штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Юридическим лицам предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей, а в случае повторного нарушения - приостановка деятельности до 90 суток.