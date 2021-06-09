Мобильная бригада врачей провела осмотр почти пяти тысяч юных жителей Приморья

С апреля медики побывали в 35 селах региона. По информации регионального правительства, работа автопоездов находится в приоритете развития здравоохранения в Приморском крае. После того, как автопоезд пройдет техобслуживание, медики вновь отправятся в поездки по краю. Уже разработан маршрут летней поездки автопоезда. Кроме него, по территории края в этом году станут ездить мобильные маммографические и флюорографические комплексы.