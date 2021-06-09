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Мобильная бригада врачей провела осмотр почти пяти тысяч юных жителей Приморья

9 июня 2021, 10:33
Фото: pixabay.com
Врачи детского медицинского автопоезда, курсирующего по Приморскому краю, произвели осмотр почти пяти тысяч детей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального Минздрава, чаще всего врачи выявляли у детей наличие кариеса, грыжи, плоскостопия, болезней центральной нервной системы.

В качестве организатора мероприятий выступили врачи уссурийской больницы. Всего в мобильном автопоезде работали 10 врачей, включая невролога, лора, хирургов и психиатров. Если возникала необходимость в консультации узкого специалиста, пациенты получали направление к нему на прием.

С апреля медики побывали в 35 селах региона. По информации регионального правительства, работа автопоездов находится в приоритете развития здравоохранения в Приморском крае. После того, как автопоезд пройдет техобслуживание, медики вновь отправятся в поездки по краю. Уже разработан маршрут летней поездки автопоезда. Кроме него, по территории края в этом году станут ездить мобильные маммографические и флюорографические комплексы.

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