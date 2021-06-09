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Новости среды в Ростове о блохах в детсаду и мертвой теще

9 июня 2021, 14:53
Фото: pexels.com
В Волгодонске малышей в детсаду искусали блохи, а мертвую тещу в Ростовской области без спроса подхоронили к зятю, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Блохи в детсаду

В Волгодонске в детском саду «Золушка» завелись блохи, шестеро малышей оказались искусанными. Родители жаловались на то, что дети из детсада приходят покусанными, в течение месяца, но руководство учреждения никак не реагировало.

Фото: wikimedia.org

Родители сообщили о происходящем в соцсети и после жалоб детей перевели в другие детские сады. Однако выяснилось, что малышей продолжают приводить в садик, «кишащий» блохами, об этом рассказал заведующая. По ее словам, сад как работал, так и работает.

Наглая мертвая теща

Жительница Ростовской области пожаловалась, что рядом с могилой ее деда без спроса похоронили бывшую тещу покойника.

Дед ростовчанки умер более десяти лет назад, родственники часто приезжают на его могилу в станицу Старочеркасской. В последний визит обнаружилось, что рядом с могилой деда похоронили его тещу.

Фото: Анна Смирнова / Телеграм don_mash

Внучка мужчины написала жалобу в администрацию и потребовала перезахоронить «соседку» деда куда-нибудь подальше, но ей ответили, что родственники умершей ничего не нарушили. При этом по закону рядом с могилой можно хоронить только близких родственников.

Памятник нацисту

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин направит запрос в генпрокуратуру по поводу законности размещения памятника нацистскому пособнику Петру Краснову в одной из станиц Ростовской области.

Фото: wikimedia.org

Памятник стоит в одном из частных дворов, но депутат считает, что размещение такого рода объектов не допустимо. Он направит запрос в генпрокуратуру и добьется рассмотрения вопроса.

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