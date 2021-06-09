Первый оригинальный сериал Одноклассников «Пять с плюсом» вышел на «МегаФон ТВ»

«В этом году мы первыми среди соцсетей представили новый масштабный проект — собственный оригинальный сериал от Одноклассников. «Пять с плюсом» был очень тепло встречен аудиторией ОК — на данный момент его уже посмотрели свыше 9 миллионов человек. Мы решили на этом не останавливаться, и теперь запускаем дистрибуцию сериала на других крупных онлайн-площадках. Надеемся, что зрители «МегаФон ТВ» оценят наш сериал», — комментирует Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.