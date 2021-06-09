Первый оригинальный сериал Одноклассников «Пять с плюсом» вышел на «МегаФон ТВ»

Первый оригинальный сериал социальной сети Одноклассники «Пять с плюсом» начал дистрибуцию на крупнейших онлайн-платформах рунета — «Мегафон ТВ» стал первым онлайн-кинотеатром, который получил права на показ ситкома.
Абоненты МегаФона смогут увидеть собственный сериал соцсети без дополнительной оплаты*, остальным пользователям платформы «МегаФон ТВ» он доступен по подписке.
Сериал «Пять с плюсом» рассказывает о главном в соцсетях — взаимоотношениях людей. Молодая пара Оля и Стас решают заработать на свадьбу и для этого сдают в аренду две из трех комнат московской квартиры, подаренной родителями. Зрители увидят, как герои будут учиться брать ответственность за свои поступки и в итоге обретут новых настоящих друзей.
Премьера «Пять с плюсом» состоялась 25 марта и была приурочена к 15-летию соцсети. За время показа сериал суммарно собрал более 59 млн просмотров от 9 млн зрителей. Его первый эпизод вошел в топ-5 самых популярных видео, которые пользователи ОК смотрели с момента премьеры по 1 июня.
Режиссером сериала выступила Дина Штурманова, Главные роли исполнили Лукерья Ильяшенко (Оля), Артем Цуканов (Стас), Юлия Франц (Лера), Дмитрий Ендальцев (Витя) и Артем Ешкин (Толик).
«В этом году мы первыми среди соцсетей представили новый масштабный проект — собственный оригинальный сериал от Одноклассников. «Пять с плюсом» был очень тепло встречен аудиторией ОК — на данный момент его уже посмотрели свыше 9 миллионов человек. Мы решили на этом не останавливаться, и теперь запускаем дистрибуцию сериала на других крупных онлайн-площадках. Надеемся, что зрители «МегаФон ТВ» оценят наш сериал», — комментирует Марина Краснова, директор видеоплатформы, Mail.ru Group.
«Современные российские сериалы всегда пользуются высоким спросом среди пользователей «МегаФон ТВ». «Пять с плюсом» быстро вырвался в топ лидеров по просмотрам у нас на платформе. Мы рады сотрудничеству с Одноклассниками и с готовностью его продолжим» — комментирует Наталья Сергеева, бизнес-направления «Видео» МегаЛабс.