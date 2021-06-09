Прокуратуру не устроил слишком мягкий приговор экс-главе администрации Новочеркасска

Напомним, что по решению Октябрьского районного суда, Игорю Зюзину придется выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Также ему запретили занимать ряд должностей.
Сообщается, что прокурор уже подготовил соответствующую жалобу и апелляционная инстанция может отменить вынесенный в мае приговор.
Зюзин был задержан в 2019 году, ему предъявили обвинение из-за незаконного получения денег. Преступление чиновник совершил, занимая пост главы города Зверево. Он получил 2,6 миллиона рублей от представителя компании.