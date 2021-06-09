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Прокуратуру не устроил слишком мягкий приговор экс-главе администрации Новочеркасска

9 июня 2021, 09:23
Фото: novochgrad.ru
Игорь Зюзин
Прокуратура Ростовской области намерена обжаловать приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину, сообщает DonDay.ru со ссылкой на сосбственный источник.

Напомним, что по решению Октябрьского районного суда, Игорю Зюзину придется выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Также ему запретили занимать ряд должностей.

Сообщается, что прокурор уже подготовил соответствующую жалобу и апелляционная инстанция может отменить вынесенный в мае приговор.

Зюзин был задержан в 2019 году, ему предъявили обвинение из-за незаконного получения денег. Преступление чиновник совершил, занимая пост главы города Зверево. Он получил 2,6 миллиона рублей от представителя компании.

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