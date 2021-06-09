rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов-на-Дону решил сблизиться с Арменией

9 июня 2021, 08:06
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
Администрация Ростова-на-Дону и мэрия Еревана утвердили масштабную программу сотрудничества, сообщили в городской администрации.

Подписанное соглашение будет действовать в течение пяти лет. Об этом заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Документ затрагивает несколько сфер, в том числе экономические отношения и культурный обмен. Будут приезжать бизнесмены на ведущие предприятия городов.

Кроме того, планируется организовать инфотуры для представителей туриндустрии. В рамках соглашения предусмотрены гастроли театров и концертных ансамблей, обмен художественными выставками.

Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

Добавим, что Ростов и Ереван длительное время являются городами-побратимами. Ранее стало известно, что ДГТУ расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма.

Материалы по теме
РЖД: ВСМ Москва — Санкт-Петербург укрепит сотрудничество России и ЕСiHerb заключила соглашение о сотрудничестве с властями Карачаево-Черкесии РЭО и Сибур объявили о сотрудничестве в области обращения с ТКО
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00