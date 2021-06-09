Ростов-на-Дону решил сблизиться с Арменией

Подписанное соглашение будет действовать в течение пяти лет. Об этом заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Документ затрагивает несколько сфер, в том числе экономические отношения и культурный обмен. Будут приезжать бизнесмены на ведущие предприятия городов.
Кроме того, планируется организовать инфотуры для представителей туриндустрии. В рамках соглашения предусмотрены гастроли театров и концертных ансамблей, обмен художественными выставками.
Добавим, что Ростов и Ереван длительное время являются городами-побратимами. Ранее стало известно, что ДГТУ расширит сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма.