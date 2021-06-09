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Семинар для представителей политических партий провели в Ростове

9 июня 2021, 07:40
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Избирательная комиссия Ростовской области провела семинар для представителей политических партий в преддверии избирательных кампаний.

Мероприятие состоялось во вторник, 8 июня. Его участникам разъяснили порядок выдвижения кандидатов, предоставление ими сведений о доходах и имуществе, проведение предвыборной агитации, а также другие вопросы подготовки к предстоящим избирательным кампаниям.

Слушателями семинара стали около 30 представителей региональных отделений политических партий.

Как сообщалось ранее, в Ростовской области в Единый день голосования запланированы более 400 избирательных кампаний. В один день жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу № 20, основные и дополнительные выборы депутатов муниципального уровня – будет распределено более четырех тысяч депутатских мандатов.

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