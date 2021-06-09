Семинар для представителей политических партий провели в Ростове

Как сообщалось ранее, в Ростовской области в Единый день голосования запланированы более 400 избирательных кампаний. В один день жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу № 20, основные и дополнительные выборы депутатов муниципального уровня – будет распределено более четырех тысяч депутатских мандатов.