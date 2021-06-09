Шесть случаев крымской геморрагической лихорадки выявили в Ростовской области

По два случая лихорадки выявили в Обливском и Заветинском районах и по одному в Мартыновском и Пролетарском районах. Практически все заболевшие являются сельхозработниками, они ухаживали за скотом или работали в полях.
Основным переносчиком КГЛ является клещ H. marginatum, всего же с начала сезона клещи покусали 2487 жителей Ростовской области. Почти тысячу укушенных составили дети до 14 лет. Больше всего укушенных клещами проживает в Ростове, Таганроге и Волгодонске.
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