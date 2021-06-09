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Шоу на льду Татьяны Навки с уникальными спецэффектами покажут в Сочи

9 июня 2021, 12:18
Фото: navka.show
В «Сочи Парке» с 1 июля по 30 сентября можно будет увидеть ледовое шоу мирового масштаба «Руслан и Людмила», которое представит Татьяна Навка.

Сценическую площадку «Сочи Парка» на несколько месяцев превратят в ледовую сцену, для этого ее зальют 160 кубометров льда. В самом шоу задействуют спецэффекты, которые нигде в мире больше нельзя увидеть, среди них говорящая голова богатыря, пиротехника, 3D-проекции, полеты на головокружительной высоте. Организаторы гарантируют, что у зрителей захватит дух от масштабов увиденного.

Кроме того, главную роль в «Руслане и Людмиле» исполнит сама Олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка. А ее партнером по спектаклю станет пятикратный чемпион США, двукратный победитель Чемпионата четырех континентов Петр Чернышев, он сыграет Руслана.

Второй состав шоу будет таким же звездным, главную партию сыграет чемпионка Европы в одиночном катании, чемпионка мира, Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в шоу также будут задействованы прославленные Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Виктор Петренко, Максим Ковтун, зарубежные звезды фигурного катания Филип Уоррен, Елена Йованович и многие другие.

Озвучит Людмилу певица Ани Лорак, Руслана — Александр Панайотов, а дядька Черномор запоет голосом Филиппа Киркорова. Кроме них в мюзикле можно будет услышать Алексея Сеченова в роли Фарлафа, Татьяны Шаманиной, которая исполнит партию Наины, Никиты Позднякова в образе Ратмира, Александра Позднякова в роли Финна, Рогдая, Головы и других.

Новая трактовка сказки Пушкина была отмечена множеством почетных премий и наград, покорила сердца зрителей в России и за рубежом. Теперь жители и гости города Сочи получат возможность увидеть уникальное шоу, насладиться безупречным мастерством на льду любимых спортсменов.

Билеты на представления уже продаются на сайтах navka.show и sochipark.ru. Там же можно найти полное расписание представлений.

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