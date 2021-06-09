Шоу на льду Татьяны Навки с уникальными спецэффектами покажут в Сочи

Сценическую площадку «Сочи Парка» на несколько месяцев превратят в ледовую сцену, для этого ее зальют 160 кубометров льда. В самом шоу задействуют спецэффекты, которые нигде в мире больше нельзя увидеть, среди них говорящая голова богатыря, пиротехника, 3D-проекции, полеты на головокружительной высоте. Организаторы гарантируют, что у зрителей захватит дух от масштабов увиденного.