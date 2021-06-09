Татьяна Минеева проконтролирует дела предпринимателей из СИЗО №5

По сообщению издания rapsinews.ru, Татьяна Минеева посетила следственный изолятор в сопровождении заместителя прокурора Москвы Сергея Савенкова, главы московского УФСИН РФ Сергея Мороза, председателя ОНК Москвы Георгия Волкова и общественного омбудсмена по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами Евгения Корчаго.
Прием был организован для десяти предпринимателей, которые обвиняются в мошенничестве - им инкриминируют статью 159 УК РФ. Бизнесмены обратились к омбудсмену с просьбой разобраться в ситуации, утверждая, что уголовное преследование является незаконным. Также предприниматели обратили внимание Минеевой, что следователи намеренно затягивают расследование их дел: у многих из них сроки существенно превышены, и следствие может быть заморожено на год.
В пресс-службе омбудсмена отметили, что заключенные предприниматели не жалуются на условия содержания, а просят разобраться с намеренным затягиванием сроков расследования. По словам одного из подследственных, он провел в камере СИЗО 8 месяцев, и только после этого в отношении него начались следственные действия. Отмечается, что на встрече со стороны задержанных присутствовали крупные бизнесмены, организовавшие работу сети своего бизнеса по всей Российской Федерации.
Результатом встречи омбудсмена с заключенными бизнесменами стали четыре официальных запроса на смягчение меры пресечения. Прошения Минеева взяла на личный контроль - на данный момент они ожидают правовой оценки.
По словам Георгия Волкова, в РФ необходимо добиться отмены заключения под стражу предпринимателей, которых обвиняют в экономических преступлениях. Он рассказал, что в таких ситуациях распространенной является проблема, когда подозреваемого отправляют в следственный изолятор, а потом правоохранители забывают про него, и расследование не продвигается. Подозреваемые могут месяцами находиться в СИЗО, не имея возможности оказать влияние на расследование или уточнить, на каком этапе оно находится.
“Зачем их держать в СИЗО, если есть другие меры пресечения, которые эффективны и порой более оправданны и соизмеримы вменяемому совершенному деянию", - сказал Волков.
После встречи с задержанными предпринимателями Минеева и Волков обсудили озвученные проблемы, о которых рассказали подследственные. Их решение будут держать на контроле. При этом участники встречи пришли к соглашению, что посещение предпринимателей в СИЗО будет осуществляться на протяжении всего текущего года.