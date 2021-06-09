Татьяна Минеева проконтролирует дела предпринимателей из СИЗО №5

По словам Георгия Волкова, в РФ необходимо добиться отмены заключения под стражу предпринимателей, которых обвиняют в экономических преступлениях. Он рассказал, что в таких ситуациях распространенной является проблема, когда подозреваемого отправляют в следственный изолятор, а потом правоохранители забывают про него, и расследование не продвигается. Подозреваемые могут месяцами находиться в СИЗО, не имея возможности оказать влияние на расследование или уточнить, на каком этапе оно находится.