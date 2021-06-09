Три года потребуется на строительство двух рынков под Ростовом взамен заблокированных

Другой проект будет реализован в Азовском районе на территории площадью 59 гектаров. Рынок также построят недалеко от Батайска на левой стороне объездной дороги Ростов — Азов в районе поселка Койсуг. На нем создадут около двух тысяч рабочих мест. Первый этап проекта завершат уже в этом году, а полностью рынок будет готов в 2024-м. Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.