Три года потребуется на строительство двух рынков под Ростовом взамен заблокированных

Сообщалось, что один из рынков площадью порядка 200 тысяч квадратных метров будет построен на границе Батайска и Азовского района вблизи поселка Красный сад. Строить объект будет дорожно-строительная компания ГСК «Дон». Проект предполагает устройство оптово-розничного торгового комплекса, возведение заправки, гостиницы, автостоянки. Еще 1,6 тысячи квадратных метров планируется выделить под размещение авторынка.
Инвестиции в проект, по предварительным данным, составят 4,6 миллиарда рублей. После открытия рынка рабочими местами будут обеспечены 15 тысяч человек.
Первую очередь проекта планируют запустить до конца 2021 года, а полностью построить обещают в 2024 году.
Другой проект будет реализован в Азовском районе на территории площадью 59 гектаров. Рынок также построят недалеко от Батайска на левой стороне объездной дороги Ростов — Азов в районе поселка Койсуг. На нем создадут около двух тысяч рабочих мест. Первый этап проекта завершат уже в этом году, а полностью рынок будет готов в 2024-м. Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.