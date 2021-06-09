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Три года потребуется на строительство двух рынков под Ростовом взамен заблокированных

9 июня 2021, 08:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Взамен заблокированных в Аксайском районе рынков к 2024 году под Ростовом-на-Дону построят два новых, это стало известно в ходе заседания по инвестициям в региональном правительстве при участии губернатора Василия Голубева.

Сообщалось, что один из рынков площадью порядка 200 тысяч квадратных метров будет построен на границе Батайска и Азовского района вблизи поселка Красный сад. Строить объект будет дорожно-строительная компания ГСК «Дон». Проект предполагает устройство оптово-розничного торгового комплекса, возведение заправки, гостиницы, автостоянки. Еще 1,6 тысячи квадратных метров планируется выделить под размещение авторынка.

Инвестиции в проект, по предварительным данным, составят 4,6 миллиарда рублей. После открытия рынка рабочими местами будут обеспечены 15 тысяч человек.

Первую очередь проекта планируют запустить до конца 2021 года, а полностью построить обещают в 2024 году.

Другой проект будет реализован в Азовском районе на территории площадью 59 гектаров. Рынок также построят недалеко от Батайска на левой стороне объездной дороги Ростов — Азов в районе поселка Койсуг. На нем создадут около двух тысяч рабочих мест. Первый этап проекта завершат уже в этом году, а полностью рынок будет готов в 2024-м. Инвестиции в проект составят 1,8 миллиарда рублей.

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