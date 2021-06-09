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В Ростове назвали число задержанных во время митинга бизнесменов с рынка «Атлант»

9 июня 2021, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону состоялась несогласованная акция предпринимателей с оцепленных рынков в Аксайском районе, которая завершилась задержаниями, сообщает «Эксперт Юг».

Акция состоялась 8 июня у резиденции полномочного представителя президента в ЮФО. Сюда пришли десятки торговцев в тематических футболках и кепках.

Предприниматели потребовали возобновить работу рынков и дать им спокойно зарабатывать. Всего сотрудники полиции задержали двух человек.

«Одна из митингующих раздавала листовки. Задержанных доставили в отдел и отпустили через час», — сказано в сообщении.

Напомним, что 27 апреля тысячи силовиков ворвались на территорию рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик». Из-за этого тысячи людей потеряли работу.

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