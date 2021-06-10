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1Й фестиваль рекламы привлек участников Калининграда до Владивостока

10 июня 2021, 16:20
В Екатеринбурге 2 июля состоится 1Й региональный фестиваль рекламы. Свои проекты на конкурс уже отправили участники из Твери, Новосибирска, Ижевска, Казани, Москвы, Грозного, Екатеринбурга, Уфы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Калининграда, Кирова, Саратова и Владивостока.

Фестиваль претендует на то, чтобы стать общенациональным. Как отметила продюсер первого фестиваля Яна Бляхман, задача фестиваля 1Й заключается в поиске новых героев креативной индустрии по всей стране, сообщает inkazan.ru.

«Амбициозные агентства, фрилансеры и бренды с примерами крутых проектов в рекламе есть в каждом городе. 1Й фестиваль дает возможность выйти за пределы региона и заявить о себе на всю страну», - сообщила она.

Отмечается, что конкурсные работы принимаются до 18 июня включительно. Предприниматели и фрилансеры также могут показать свой кейсы, которые запомнились аудитории.

Участники фестиваля могут выбрать одну из трех категорий: digital, creative, activations, а также более чем 40 номинаций: от smm и наружной рекламы до мобильных приложений и брендинга. Оценивать работы будут представители ключевых агентств, брендов и медиа.

Финальным событием конкурса станет офлайн-фестиваль, который пройдёт в рамках рекламного форума НРФ "Регионы" 1 и 2 июля в Екатеринбурге. Участников ждет обширная образовательная программа, включающая в себя дискуссии, творческие сессии, нетворкинг. Официальным медиапартнером мероприятия выступает 1MI.

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