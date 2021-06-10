«Единая Россия» отчиталась о выполнении своей предвыборной программы 2016 года

Председатель ЕР подчеркнул, что для партии главным по важности вопросом является обеспечение качественной жизни для россиян. В первую очередь это касается образования и здравоохранения. В прошлом году, когда в мире началась пандемия коронавируса, “Единая Россия” работала так же активно, направляя все свои ресурсы на помощь нуждающимся гражданам. Буквально сразу же ЕР организовала работу волонтерских центров по всей России, куда вступило свыше ста тысяч человек. Волонтеры работали без выходных, оказывая помощь гражданам и социальным организациям. Также партия открыла пункты сбора средств для нуждающихся.