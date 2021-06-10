«Единая Россия» отчиталась о выполнении своей предвыборной программы 2016 года

Издание nashgorod.ru сообщает, что Медведев заявил о выполнении всех обещаний, которые партия дала россиянам в рамках прошлой предвыборной программы, которая, по его словам, была актуальной на протяжении пяти лет и доказала свою состоятельность. Партия “Единая Россия” смогла реализовать программу, несмотря на внешнеполитические трудности, санкции и пандемию коронавируса.
Председатель ЕР подчеркнул, что для партии главным по важности вопросом является обеспечение качественной жизни для россиян. В первую очередь это касается образования и здравоохранения. В прошлом году, когда в мире началась пандемия коронавируса, “Единая Россия” работала так же активно, направляя все свои ресурсы на помощь нуждающимся гражданам. Буквально сразу же ЕР организовала работу волонтерских центров по всей России, куда вступило свыше ста тысяч человек. Волонтеры работали без выходных, оказывая помощь гражданам и социальным организациям. Также партия открыла пункты сбора средств для нуждающихся.
«Более 500 миллионов рублей партия направила на закупку защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Были и продуктовые наборы медикам, и реанимобили. Это был действительно самый сложный период», — сказал Медведев.
Партия лоббировала изменения Трудового кодекса, чтобы упростить отношения работника и работодателя на удаленном формате работы.
Медведев отметил, что с 2016 года России удалось снизить зависимость от колебаний нефтяного рынка и усилить меры поддержки российского предпринимательства. Партия реализует социальную политику, которая с каждым годом набирает обороты. Так, за 5 прошлых лет партия добилась продления программы материнского капитала, упрощения процесса оформления пенсии по инвалидности, увеличения выплат беременным, неработающим родителям с детьми до полутора лет и родителям, которые воспитывают детей в одиночку.
Также по инициативе партии в РФ начались реформы, которые позволяют участникам долевого строительства при остановке проекта получить материальную компенсацию, а жителям сельских районов купить жилье в ипотеку с годовой ставкой 3 процента.
Кроме этого, “Единая Россия” добилась бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов во всех школах, независимо от статуса. Что касается экологии, то “Единая Россия” поддержала дополнительные меры ответственности для крупного предпринимательства.
По сообщению на сайте ER.ru, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский рассказал, насколько важным является выполнение партией ЕР предвыборной программы. По его словам, если “Единая Россия” сдержала обещания, значит, обязуется сделать это снова, и это уже является качественным предвыборным посланием.
Отчет отразил масштабы работы партии по всем направлениям. Такое мнение выразил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Если говорить о том, какой была эта пятилетка для Ростовской области, среди основных итогов следует назвать обеспечение социальных ориентиров областного бюджета. Неуклонное исполнение социальных обязательств - твердая позиция нашей фракции в Законодательном собрании», - подчеркнул он.
В период пандемии работа «Единой России» была нацелена на адресную поддержку граждан и семей с детьми, волонтерскую помощь людям и врачам.
Ключевым решением стало внедрение инициативного бюджетирования. Его инициаторами стали донские единороссы.
Значительный вклад в укрепление социальной сферы вносят партийные проекты. При их содействии проводится реконструкция спортивных залов в сельских школах, обновляется материально-техническая база домов культуры и детских школ искусств. Выполнена реконструкция десятков общественных пространств и дворовых территорий по всей области.