На Дону приняли новые областные законы о защите лесополос и развитии виноделия

Председатель Заксобрания Александр Ищенко отметил, что 32-е заседание донского парламента по-праву можно назвать экологическим и природоохранным.
«Природные ресурсы, леса — это животрепещущиетемы для Ростовской области. Долгое время все это было за пределами внимания власти. Но проблема заключалась не в бездействии региона, а в отсутствии возможностей контролировать деятельность сельхозтоваропроизводителей, ведь раньше мы не имели законных оснований вмешиваться в развитие и воспроизводство лесополос. Сегодня эти полномочия переданы на региональный уровень, и перед нами поставлена задача соотнести возможности сохранения и развития лесополос с возможностями финансирования этих работ, — сообщил Александр Ищенко. — Принимая закон в окончательной редакции, мы планируем увеличить финансирование работ по сохранению и развитию лесополос. Эта тема имеет важное стратегическое значение, потому что лесополосы оказывают позитивное влияние не только на показатели урожайности, но и на качество жизни в городских агломерациях. Ведь все же помнят пыльную бурю, которая в прошлом году обрушилась на Ростов», — отметил Александр Ищенко.
Еще одним долгожданным событием участники заседания назвали появление проекта областного закона о развитии виноградорства и виноделия на Дону.
«Мы долго шли к комплексному регулированию этих направлений, но осложняло работу отсутствие федерального закона. В прошлом году он был принят, и теперь настало время для решения вопросов, которые переданы с федерального на региональный уровень», — уточняет Александр Ищенко.
Отдельное внимание участники заседания уделили перспективам развития угольной промышленности на Дону.
«Тема эта очень животрепещущая. С учетом новых требований, которые взяла на себя Россия, наши шахты должны ориентироваться на новые формы работы. Продолжать внедрять современные технологии, развивать глубокую переработку угля», — убежден Председатель Заксобрания.
Участники заседания сошлись во мнении, что на Дону созданы все условия для сохранения и развития угольной промышленности.
«Безусловно, речь идет не о тех промышленных масштабах, которые существовали в советские годы. И не потому, что мы не сможем это сделать, а потому, что изменились подходы к этой сфере не только в России, но и на мировом рынке. Тем не менее цена, которую сегодня могут получать донские угольщики, позволяет вкладываться в развитие производства, акцентируя внимание на новые, современные формы. И нет никаких сомнений в том, что угольная промышленность в Ростовской области получит должное развитие», — подчеркивает Александр Ищенко.