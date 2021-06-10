На Дону приняли новые областные законы о защите лесополос и развитии виноделия

«Природные ресурсы, леса — это животрепещущиетемы для Ростовской области. Долгое время все это было за пределами внимания власти. Но проблема заключалась не в бездействии региона, а в отсутствии возможностей контролировать деятельность сельхозтоваропроизводителей, ведь раньше мы не имели законных оснований вмешиваться в развитие и воспроизводство лесополос. Сегодня эти полномочия переданы на региональный уровень, и перед нами поставлена задача соотнести возможности сохранения и развития лесополос с возможностями финансирования этих работ, — сообщил Александр Ищенко. — Принимая закон в окончательной редакции, мы планируем увеличить финансирование работ по сохранению и развитию лесополос. Эта тема имеет важное стратегическое значение, потому что лесополосы оказывают позитивное влияние не только на показатели урожайности, но и на качество жизни в городских агломерациях. Ведь все же помнят пыльную бурю, которая в прошлом году обрушилась на Ростов», — отметил Александр Ищенко.