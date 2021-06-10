Новости четверга в Ростове о депутате-нарушителе и повышении налогов

Депутат
Депутата Заксобрания Ростовской области Виктора Тарасенко уличили в использования своего статуса в личных целях. Проведенная проверка показала, что парламентарий принял участие с судебном заседании.
Он в личных целях применил бланки депутата, хотя делать это не позволительно. Это стало известно на заседании комитета по регламентным вопросам и депутатской этике.
Теперь парламентария могут привлечь к ответственности.
Налоги
Величина налога на недвижимость может увеличиться в ближайшие два года в Ростовской области. На следующий год запланирована кадастровая переоценка земель, в 2023 году — недвижимости.
В последний раз подобная работа проводилась в 2014 и 2018 годы. Это поможет рассчитать налог на землю и имущество.
Во сколько государство оценит квартиру, будет зависеть размер налога.
Деревья
В Ростове-на-Дону планируется заменить все засохшие деревья. В городе постоянно проводится мониторинг приживаемости растений.
Весной зафиксировали гибель 400 саженцев. Теперь будут проведены восстановительные работы.
Отмечается, что бюджетные средства на это не понадобятся.