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Новости четверга в Ростове о депутате-нарушителе и повышении налогов

10 июня 2021, 14:59
Фото: flickr.com
В Ростовской области в четверг стало известно о депутате, который использовал свой статус в личных целях, возможном росте налогов и высадке деревьев, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Депутат

Депутата Заксобрания Ростовской области Виктора Тарасенко уличили в использования своего статуса в личных целях. Проведенная проверка показала, что парламентарий принял участие с судебном заседании.

Фото: zsro.ru

Он в личных целях применил бланки депутата, хотя делать это не позволительно. Это стало известно на заседании комитета по регламентным вопросам и депутатской этике.

Теперь парламентария могут привлечь к ответственности.

Налоги

Величина налога на недвижимость может увеличиться в ближайшие два года в Ростовской области. На следующий год запланирована кадастровая переоценка земель, в 2023 году — недвижимости.

Фото: Медиахолдинг1Mi

В последний раз подобная работа проводилась в 2014 и 2018 годы. Это поможет рассчитать налог на землю и имущество.

Во сколько государство оценит квартиру, будет зависеть размер налога.

Деревья

В Ростове-на-Дону планируется заменить все засохшие деревья. В городе постоянно проводится мониторинг приживаемости растений.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Весной зафиксировали гибель 400 саженцев. Теперь будут проведены восстановительные работы.

Отмечается, что бюджетные средства на это не понадобятся.

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