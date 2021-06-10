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Участники ПМЭФ-2021 заключили более 890 соглашений

10 июня 2021, 13:46
Фото: фрагмент видео
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) оказался первым и самым крупным в мире деловым событием очного формата после взятого перерыва из-за эпидемии китайской коронавирусной инфекции. За четыре дня работы форума его гостями стали свыше 13 500 человек из 141 государства.

Организовал мероприятие Фонд Росконгресс. Об этом информирует gorod55.ru.

ПМЭФ-2021 прошел в обычном формате с использованием последних инновационных технологий. Его программа состояла из порядка двух сотен разных деловых событий. 50% из них провели на особых тематических площадках.

Советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков рассказал, что ПМЭФ получилось провести интересно и насыщенно, а главное, безопасно. Благодаря принятым мерам безопасности тысячи участников, спикеров, специалистов и корреспондентов смогли вернуться в привычный очный формат проведения мероприятий. Гости участвовали в живых дискуссиях, пользовались возможностями нетворкинга, встречали коллег и заводили новые знакомства. ПМЭФ сохранил свой статус уникального мирового события.

Во время работы форума перед его участниками выступили более 1 300 отечественных и зарубежных спикеров, модераторов, докладчиков и чиновников. Эксперты делились своими знаниями, опытом и рабочими практиками.

Главным событием Петербургского международного экономического форума 2021 года было пленарное заседание четвертого июня. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства дал оценку обстановке на мировом экономическом рынке. Он уделил внимание внутренней деловой повестке, затронул темы социальной поддержки населения, малого и среднего бизнеса, масштабных изменений в сфере природы.

Во время многочисленных дискуссий делегаты и гости форума говорили о приоритетных вопросах успешного развития России и повышения конкурентоспособности государства на мировых рынках. Речь зашла об энергетике, экологии, развитии Арктики, лекарственной безопасности, креативной индустрии, поддержке малого и среднего бизнеса, образовании.

Например, при обсуждении темы, посвященной энергетической проблеме, специалисты отметили, что, по прогнозам, к 2050 году энергетический баланс на планете будет основан на углеводородах. Доля последних станет составлять не менее 71%. В ближайшем будущем эра нефти и газа не завершится. Традиционные энергоносители сохранят свою роль.

Множество дискуссий было посвящено теме здравоохранения, его развитию и трансформации в условиях эпидемии COVID-19. Климатическая повестка, развитие новых источников энергии, внедрение цифровых продуктов в топливно-энергетический комплекс стали не менее актуальными темами диалога.

В число основных событий последнего дня работы ПМЭФ вошел Молодежный экономический форум. На нем начинающие бизнесмены, студенты и главы общественных организаций обсуждали с крупнейшими международными экспертами главные экономические и политические вопросы.

В текущем году на форуме было подписано рекордное число соглашений - более 890 на общую сумму свыше четырех триллионов рублей. К примеру, на форуме 2019 года удалось подписать 745 договоров, общая сумма которых оказалась выше трех триллионов рублей.

Подписанные на ПМЭФ-2021 соглашения затрагивали инфраструктурные и транспортные проекты, разработку крупнейших месторождений, создание зон отдыха и развлечений. Так, в число заключенных договоров вошли возведение курортного комплекса в Крыму, создание первого тематического парка развлечений, прокладка новой трассы в обход Тольятти и строительство мясоперерабатывающего кластера под Тулой.

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