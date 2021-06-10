Участники ПМЭФ-2021 заключили более 890 соглашений

Например, при обсуждении темы, посвященной энергетической проблеме, специалисты отметили, что, по прогнозам, к 2050 году энергетический баланс на планете будет основан на углеводородах. Доля последних станет составлять не менее 71%. В ближайшем будущем эра нефти и газа не завершится. Традиционные энергоносители сохранят свою роль.