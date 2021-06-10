Уголовное дело завели на ростовчанку, тащившую по асфальту четырехлетнюю дочь

Дело против Татьяны Какориной возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с несовершеннолетним». По ней женщине грозит до трех лет тюрьмы.
Напомним, что в конце мая очевидцы опубликовали в соцсети видео, на котором женщина хватает маленькую девочку и тащит по асфальту. Ролик получил широкий общественный резонанс, после чего мать задержали.
Ростовчанку оштрафовали на одну тысячу рублей. А затем она добровольно отказалась от родительских прав на ребенка.
Девочка от действий матери не пострадала. Ранее сообщалось, что опекуном ребенка станет ее двоюродная тетя.