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Уголовное дело завели на ростовчанку, тащившую по асфальту четырехлетнюю дочь

10 июня 2021, 09:32
Фото: Телеграм don_mash
В Ростов-на-Дону на нерадивую мать, избивавшую на улице четырехлетнюю девочку, завели уголовное дело, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Дело против Татьяны Какориной возбудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение с несовершеннолетним». По ней женщине грозит до трех лет тюрьмы.

Напомним, что в конце мая очевидцы опубликовали в соцсети видео, на котором женщина хватает маленькую девочку и тащит по асфальту. Ролик получил широкий общественный резонанс, после чего мать задержали.

Ростовчанку оштрафовали на одну тысячу рублей. А затем она добровольно отказалась от родительских прав на ребенка.

Девочка от действий матери не пострадала. Ранее сообщалось, что опекуном ребенка станет ее двоюродная тетя.

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