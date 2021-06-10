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В Ростове-на-Дону аптеку на Пушкинской оштрафовали за отсутствие лекарств

10 июня 2021, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Аптека
В Ростове-на-Дону прокуратура оштрафовала одну из аптек на улице Пушкинская за нарушения требований и условий лицензии, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что в аптеке отсутствовали препараты, входящие в минимальный ассортимент лекарств. Среди них «Ранитидин», «Дексаметазон» и «Аминофилин».

Надзорное ведомство внесло представление руководству аптеки об устранении нарушений и возбудила дела об административном правонарушении в отношении юридического лица.

Виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас в аптеке нарушения устранили.

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