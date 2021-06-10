В Ростове-на-Дону аптеку на Пушкинской оштрафовали за отсутствие лекарств

Прокуратура установила, что в аптеке отсутствовали препараты, входящие в минимальный ассортимент лекарств. Среди них «Ранитидин», «Дексаметазон» и «Аминофилин».
Надзорное ведомство внесло представление руководству аптеки об устранении нарушений и возбудила дела об административном правонарушении в отношении юридического лица.
Виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас в аптеке нарушения устранили.
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