Как и почему одно решение суда по аксайским рынкам оставило тысячи человек без работы

В Ростовской области суд приостановил работу рынка «Атлант» в Аксайском районе. Кто на этом настаивал и что делать людям, в материале RostovGazeta.

Закрытие рынка В четверг, 10 июня, суд рассмотрел требование прокуратуры о приостановлении работы рынка «Атлант». Надзорное ведомство ходатайствовало еще с конца минувшего года из-за выявленных нарушений. Но решение было принято только сейчас. Рынок не возобновит работу, пока не будут устранены выявленные нарушения противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. Владельцы торговых точек, которых тысячи человек, выступали против требований прокуратуры. Еще есть время обжаловать решение. Теперь 18 июня суд рассмотрит иск по рынку «Овощной», который уже переехал на территорию старого аэропорта в Ростове-на-Дону. Что было вначале Вся ситуация началась в конце апреля на рынках «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Неожиданно для всех пришли тысячи силовиков и оцепили торговые точки. Люди лишились работы, это приводило к конфликтам, которые удавалось разрешать. Бизнесмены отстаивают свои права, но добиться возобновления рынков не могут. В целом торговцы выступают за законные методы решения проблем. В том числе они рассылают письма чиновникам и устраивают флешмобы. Митинг и задержания Чтобы заявить о себе, торговцы устроили несогласованную акцию. Она прошла у резиденции полномочного представителя президента в ЮФО. Здесь собрались десятки человек в одинаковых футболках и кепках. Они требовали, чтобы рынки снова открыли, но этого не произошло. Сотрудники полиции задержали двух человек и доставили в отдел. Через некоторое время их отпустили домой. Что предложили власти На заседании в региональном правительстве власти заявили, что взамен оцепленных рынков к 2024 году под Ростовом-на-Дону построят два новых. Один из них появится рядом с поселком Красный сад, его площадь будет достигать 200 тысяч квадратных метров. Кроме того, для размещения авторынка предусмотрят территорию площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Всего планируется потратить 4,6 миллиарда рублей. Многие предприниматели задаются вопросом, зачем нужно строить новые рынки, если есть уже готовые. Но пока ответов на свои вопросы они получить не могут.