Массовые отключения света запланировали в Ростове-на-Дону на следующей неделе

Posted 12 июня 2021, 10:54
Published 12 июня 2021, 10:54
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
Во вторник света не будет на улицах Российская, Курчатова, Лелюшенко, Миронова, Зорге, Содружества. Это коснется улиц 1-я Баррикадная, Ленинградская, Русская, Токарная.
В среду ограничения введут по улицам Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Самойловская, Карла Либкнехта. Отключат свет на улицах Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Курчатова, в переулке Угловой.
В четверг электричество выключат на улицах Красноармейская, Тельмана, Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Курчатова. В пятницу обесточат улицу Максима Горького и переулок Халтуринский.