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Posted 12 июня 2021, 10:54

Published 12 июня 2021, 10:54

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Массовые отключения света запланировали в Ростове-на-Дону на следующей неделе

12 июня 2021, 10:54
В Ростове-на-Дону со вторника, 15 июня, начнутся массовые отключения электричества, которые затронут сотни домов, сообщили в «Донэнерго».

Во вторник света не будет на улицах Российская, Курчатова, Лелюшенко, Миронова, Зорге, Содружества. Это коснется улиц 1-я Баррикадная, Ленинградская, Русская, Токарная.

В среду ограничения введут по улицам Гайдара, Возрождения, Красногвардейская, Самойловская, Карла Либкнехта. Отключат свет на улицах Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Курчатова, в переулке Угловой.

В четверг электричество выключат на улицах Красноармейская, Тельмана, Кемеровская, 20 летия Октября, Конституционная, Курчатова. В пятницу обесточат улицу Максима Горького и переулок Халтуринский.

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