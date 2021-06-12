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Путин удивился низкой зарплате Героя труда из Ростовской области

12 июня 2021, 18:43
Фото: пресс-служба Кремля
Президента Владимира Путина удивила слишком низкая зарплата тракториста из Ростовской области, это произошло во время церемонии вручения наград лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой труда»

На церемонии в Кремле звание Героя труда было присвоено трактористу из ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко. В ходе я награждения глава государства неожиданно спросил, сколько получает Герой труда.

Тракторист не растерялся и рассказал, что средняя заработная плата в его колхозе составляет 24 тысячи рублей. «Есть и больше», — заметил Бондаренко.

«Это маловато, честно говоря», — отметил Путин.

После этих слов главы государства Бондаренко добавил, что в высокий сезон выходит до 70 тысяч и денег его семье хватает.

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать», — резюмировал президент.

Напомним, что в первом квартале 2021 года средний показатель зарплаты в Ростовской области превысил 36,28 тысячи рублей, что на 6,1% выше прошлогоднего значения.

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