Путин удивился низкой зарплате Героя труда из Ростовской области

На церемонии в Кремле звание Героя труда было присвоено трактористу из ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко. В ходе я награждения глава государства неожиданно спросил, сколько получает Герой труда.
Тракторист не растерялся и рассказал, что средняя заработная плата в его колхозе составляет 24 тысячи рублей. «Есть и больше», — заметил Бондаренко.
«Это маловато, честно говоря», — отметил Путин.
После этих слов главы государства Бондаренко добавил, что в высокий сезон выходит до 70 тысяч и денег его семье хватает.
«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать», — резюмировал президент.
Напомним, что в первом квартале 2021 года средний показатель зарплаты в Ростовской области превысил 36,28 тысячи рублей, что на 6,1% выше прошлогоднего значения.