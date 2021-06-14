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Posted 14 июня 2021, 08:27

Published 14 июня 2021, 08:27

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

В Ростовской области подтвердили 156 случаев коронавируса за сутки

14 июня 2021, 08:27
В Ростовской области за последние 24 часа зарегистрировали 156 случаев заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Проживают пациенты в 27 городах и районах, в том числе Ростове, Новошахтинске, Гуково. Есть заболевшие в Аксайском, Мясниковском, Неклиновском, Сальском районах.

В больницах находятся 949 человек. Прививки против коронавируса сделали 503 тысячи граждан.

С начала пандемии заболели 96402 человека, выздоровели 88038 граждан. Жертвами стали 4,5 тысячи пациентов.

Отмечается, что за сутки никто не умер из-за коронавируса. Ранее глава Ростовской области Голубев смягчил введенные из-за коронавируса ограничения.

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