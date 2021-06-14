В Ростовской области подтвердили 156 случаев коронавируса за сутки

Posted 14 июня 2021, 08:27
Published 14 июня 2021, 08:27
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Проживают пациенты в 27 городах и районах, в том числе Ростове, Новошахтинске, Гуково. Есть заболевшие в Аксайском, Мясниковском, Неклиновском, Сальском районах.
В больницах находятся 949 человек. Прививки против коронавируса сделали 503 тысячи граждан.
С начала пандемии заболели 96402 человека, выздоровели 88038 граждан. Жертвами стали 4,5 тысячи пациентов.
Отмечается, что за сутки никто не умер из-за коронавируса. Ранее глава Ростовской области Голубев смягчил введенные из-за коронавируса ограничения.