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Жители четырех городов в Ростовской области отравились ядовитыми грибами

14 июня 2021, 15:03
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за две недели июня было зафиксировано четыре случая отравления ядовитыми грибами, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

Случаи отравлений были выявлены в четырех городах области — в Гуково, Шахты, Аксай, Волгодонск. Пострадавшие употоебляли в пищу грибы, собранные на улице рядом с домом или различными учреждениями.

В связи с этим ведомство предупреждает жителей региона об опасности употребления в пищу грибов, собранных не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках, полях. Также не стоит покупать свежие, соленые, сушеные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц. Отказаться от блюда с грибами нужно и в том случае, если вы не уверены, съедобны ли они.

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