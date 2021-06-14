Жители четырех городов в Ростовской области отравились ядовитыми грибами

В связи с этим ведомство предупреждает жителей региона об опасности употребления в пищу грибов, собранных не собирайте дикорастущие грибы в лесополосах, парках, полях. Также не стоит покупать свежие, соленые, сушеные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли, в том числе вдоль автотрасс, и у случайных лиц. Отказаться от блюда с грибами нужно и в том случае, если вы не уверены, съедобны ли они.