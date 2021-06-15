Вдвое больше стало районов в Ростовской области в «красной зоне» по коронавирусу

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«Красную зону» системы «светофор» по коронавирусу в Ростовской области пополнили еще три муниципалитета, говорится в сообщении регионального правительства.

Таким образом в «красной зоне» сейчас находятся Батайск, Зверево, Новошахтинск, Зерноградский, Ремонтненский и Шолоховский районы. Это вдвое больше, чем неделю назад. Тогда, в ходе заседания оперштаба по коронавирусу, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что три территории — Батайск, Гуково и Донецк негативно влияют на статистику. В «зеленую зону» вошли 14 территорий, остальные находятся в «желтой». Напомним, за последние 24 часа в Ростовской области выявили 155 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество зараженных зарегистрировали в Ростове — 62 человека. Всего с начала пандемии коронавируса заразились 96557 человек, победили болезнь 88260 граждан. Жертвами инфекции стали 4574 пациента.