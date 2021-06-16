Единый расчетный центр в Ростове предложили продать в частные руки

Но, по мнению председателя городской думы — главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной, торопиться с этим не стоит, поскольку еще неизвестно, станет ли предприятие убыточным или нет. Кроме того, она напомнила, что ЕИРЦ было создано как муниципальное предприятие, и прибыль для него вторична.