Единый расчетный центр в Ростове предложили продать в частные руки

Posted 16 июня 2021, 07:57
Published 16 июня 2021, 07:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Директор департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова Александр Безбородых выступил с предложением продать полный пакет акций ЕИРЦ, принадлежащий горадминистрации. По мнению Безбородых, предприятие необходимо включить в план приватизации, поскольку его круг деятельности уменьшился, и прибыль начала сокращаться.
Например, от обслуживания ЕИРЦ отказались «Ростовводоканал» и «Теплокоммунэнерго».
Но, по мнению председателя городской думы — главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной, торопиться с этим не стоит, поскольку еще неизвестно, станет ли предприятие убыточным или нет. Кроме того, она напомнила, что ЕИРЦ было создано как муниципальное предприятие, и прибыль для него вторична.
Не согласилась с возможной продажей предприятия и гендиректор ОАО «ЕИРЦ» Ирина Стрыжакова, отметив, что не видит причин для передачи организации в частные руки.