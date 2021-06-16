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Posted 16 июня 2021, 07:57

Published 16 июня 2021, 07:57

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Единый расчетный центр в Ростове предложили продать в частные руки

16 июня 2021, 07:57
ОАО «Единый информационно-расчетный центр» (ЕИРЦ) в Ростове-на-Дону предложили передать в частные руки, это произошло в ходе депутатских слушаний в гордуме.

Директор департамента имущественно-земельных отношений администрации Ростова Александр Безбородых выступил с предложением продать полный пакет акций ЕИРЦ, принадлежащий горадминистрации. По мнению Безбородых, предприятие необходимо включить в план приватизации, поскольку его круг деятельности уменьшился, и прибыль начала сокращаться.

Например, от обслуживания ЕИРЦ отказались «Ростовводоканал» и «Теплокоммунэнерго».

Но, по мнению председателя городской думы — главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной, торопиться с этим не стоит, поскольку еще неизвестно, станет ли предприятие убыточным или нет. Кроме того, она напомнила, что ЕИРЦ было создано как муниципальное предприятие, и прибыль для него вторична.

Не согласилась с возможной продажей предприятия и гендиректор ОАО «ЕИРЦ» Ирина Стрыжакова, отметив, что не видит причин для передачи организации в частные руки.

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