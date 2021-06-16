Изменить маршрут троллейбуса № 6 предложили в Ростове

Posted 16 июня 2021, 10:22
Published 16 июня 2021, 10:22
Modified 1 октября, 14:28
Updated 1 октября, 14:28
По словам местного жителя, общественный транспорт в настоящее время ходит от Центрального рынка и до площади Королева. При этом ростовчанин напомнил, что Ростов получил троллейбусы типа «Горожанин» с автономным движением до 30 километров. По его мнению, это может позволить продлить маршрут № 6 до поселка Темерницкий.
Автор сообщения уверен, что это облегчит жизнь жителей поселков, которые смогут добираться до центральной части Ростова быстрее.