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Posted 16 июня 2021, 10:22

Published 16 июня 2021, 10:22

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Изменить маршрут троллейбуса № 6 предложили в Ростове

16 июня 2021, 10:22
Житель Ростова-на-Дону создал обращение к городским властям с просьбой изменить маршрут троллейбуса № 6 и продлить его до поселка Темерницкий, свое сообщение он оставил на сервисе «Активный ростовчанин».

По словам местного жителя, общественный транспорт в настоящее время ходит от Центрального рынка и до площади Королева. При этом ростовчанин напомнил, что Ростов получил троллейбусы типа «Горожанин» с автономным движением до 30 километров. По его мнению, это может позволить продлить маршрут № 6 до поселка Темерницкий.

Автор сообщения уверен, что это облегчит жизнь жителей поселков, которые смогут добираться до центральной части Ростова быстрее.

Ранее в Ростове-на-Дону изменился маршрут троллейбуса № 7.

#Общество#Новости
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