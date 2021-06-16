Изменить маршрут троллейбуса № 6 предложили в Ростове

По словам местного жителя, общественный транспорт в настоящее время ходит от Центрального рынка и до площади Королева. При этом ростовчанин напомнил, что Ростов получил троллейбусы типа «Горожанин» с автономным движением до 30 километров. По его мнению, это может позволить продлить маршрут № 6 до поселка Темерницкий.