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Posted 16 июня 2021, 09:53

Published 16 июня 2021, 09:53

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Семь жителей Ростовской области не смогли победить коронавирус и умерли

16 июня 2021, 09:53
Сюжет
Коронавирус
За 24 часа список жертв коронавируса в Ростовской области пополнили еще семь человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На 16 июня от коронавируса скончались четыре женщины от 67 до 88 лет и трое мужчин от 50 лет до 74 года. У всех имелись хронические заболевания различных систем организма, в том числе сердечно-сосудистой.

Всего жертвами инфекции стал в Ростовской области 4581 человек. Летальность коронавируса превысила 4,7%.

С момента объявления пандемии в Ростовской области коронавирус выявили у 96714 человек, из которых выздоровели уже 88463 пациента. Прививку сделал уже 511401 местный житель.

#Общество#Коронавирус#Новости
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