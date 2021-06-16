Семь жителей Ростовской области не смогли победить коронавирус и умерли

Posted 16 июня 2021, 09:53
Published 16 июня 2021, 09:53
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
На 16 июня от коронавируса скончались четыре женщины от 67 до 88 лет и трое мужчин от 50 лет до 74 года. У всех имелись хронические заболевания различных систем организма, в том числе сердечно-сосудистой.
Всего жертвами инфекции стал в Ростовской области 4581 человек. Летальность коронавируса превысила 4,7%.
С момента объявления пандемии в Ростовской области коронавирус выявили у 96714 человек, из которых выздоровели уже 88463 пациента. Прививку сделал уже 511401 местный житель.