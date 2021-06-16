В каких условиях живет ростовский мальчик, написавший письмо Путину

Posted 16 июня 2021, 11:27
Published 16 июня 2021, 11:27
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Почему же сегодня этот мальчик со своей мамой так и не смогли воспользоваться предоставленной квартирой, и какие меры поддержки оказаны погорельцам — в материале корреспондента RostovGazeta.
Все мосты сожжены
В 2017 году, после самого крупного в истории Ростова пожара на Театральном спуске, Анна Антошина и ее сын лишились жилья в доме на улице Седова 171/6.
«У нас была благоустроенная трехкомнатная квартира. За год до пожара мы провели газ. Еще тогда мы, жители дома, обращались за помощью в финансировании газификации, но нам сказали: „Собственность — ваша, сами и проводите“. В итоге мы прошли множество согласований, потому что уже тогда земли были переведены в нежилые. Провели к домам газ. Тогда же перекрывали полностью и улицу Седова, мы же за свой счет асфальтировали дорогу», — вспоминает Антошина.
После пожара на Театральном спуске в 2017 году у Антошиных сгорело жилье. Жить им стало негде.
«Мы вынужденно переехали в маленькую квартиру на Соколова, которая осталась после смерти моей мамы. Этому дому больше 100 лет. И я не удивлюсь, если очень скоро его признают аварийным, пустят под снос. Раньше эта квартира была коммунальной, но еще до смерти родители успели изолировать ее. В ней частичные удобства. Нет горячего водоснабжения, установлен бойлер. Нет отопления, зимой очень холодно. В комнате греет форсунка, а на кухне включаем духовку. За три года, не дождавшись никакой помощи, сын написал письмо президенту РФ Владимиру Путину», — рассказывает Анна Антошина.
Она добавляет, что результат обращения к главе государства не заставил себя долго ждать.
«Первой реакцией на просьбы ребенка о предоставлении жилья стала проверка наших условий проживания. Увидев их, представители местной власти предложили забрать у меня сына. Разве это нормальная реакция? Как можно предлагать матери отобрать у нее ребенка?» — недоумевает Анна Антошина.
Другие живут еще хуже
Тем не менее, письмо главе государства сыграло свою роль. Без жилья погорельцев не оставили — им предоставили однокомнатную квартиру в жилом комплексе «Рубин». Только Антошина с сыном до сих пор вынуждены проживать в старой маминой квартире.
«Да, я благодарна за оказанную помощь, и еще раз хочу сказать огромное спасибо. Но на самом деле, я даже не знаю, что теперь с этим делать. Это какая-то насмешка судьбы. Проблема заключается в том, что в новой квартире голые стены, черновой вариант. Там нет ничего, даже сантехники. Въехать в нее мы не можем. Квартиру необходимо благоустраивать. А на это даже в самом скромном случае потребуется миллион», — поясняет Анна Антошина.
Воспользоваться кредитом она не может, понимая, что за него нечем рассчитываться.
«Сын у меня болезненный мальчик, ему необходима поддерживающая терапия. Больше половины моей заработной платы уходит на репетиторов, потому что часто по болезни он вынужден пропускать школу. Еще и кредит я не потяну», — поясняет Антошина.
Второй ее мыслью было продать маленькую мамину квартиру, чтобы вырученные средства вложить на ремонт нового жилья.
«Но тогда на время ремонта нам с сыном будет банально негде жить», — сокрушается Антошина.
По ее словам, она неоднократно обращалась к местным властям с просьбой помочь решить эту неразрешимую для нее задачу.
«Но позиция властей такова: «Вам есть где жить, а другие живут еще хуже», — рассказывает Анна Антошина.
Вернуться к нормальной жизни
Недоволен мерами социальной поддержки погорельцев и житель сгоревшего дома на Седова полковник Владимир Васин.
«По предоставлению мер социальной поддержки введен ряд ограничений. Именно они и не позволяют мне, как и некоторым другим пострадавшим от пожара, воспользоваться правом и получить эти меры, — сообщает полковник. — Дело в том, что изданные постановления признают необходимость предоставления нам мер социальной поддержки. Но в виду объективных обстоятельств, таких, как покупка стройварианта, отказ владельца недвижимости ждать выплаты от администрации, мы не можем ими воспользоваться. Также не можем воспользоваться и гарантиями в сфере жилищного законодательства, закрепленными на федеральном уровне».
Он добавляет, что обещанного руководством области индивидуального подхода к проблемам семей, оставшихся без жилья после пожара на Театральном спуске, погорельцы так и не увидели.
«Всех пострадавших загоняют в „прокрустово ложе“ постановлений. Но нам очень нужна эта помощь. Мы хотим вернуться к нормальной жизни. К той, которая была у нас до страшного пожара 2017 года, когда мы в одночасье лишились всего нажитого за долгие годы тяжелой и честной службы», — отмечает Владимир Васин.
За помощью погорельцы обратились сегодня к депутатам.
«Мы приняли в работу обращения пострадавших при пожаре. И сейчас с юристами будем искать выход из сложившейся ситуации. Надо приводить в соответствие существующие в мерах социальной поддержки противоречия», — резюмирует депутат Гордумы от КПРФ Наталья Оськина.