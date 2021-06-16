В каких условиях живет ростовский мальчик, написавший письмо Путину

«Да, я благодарна за оказанную помощь, и еще раз хочу сказать огромное спасибо. Но на самом деле, я даже не знаю, что теперь с этим делать. Это какая-то насмешка судьбы. Проблема заключается в том, что в новой квартире голые стены, черновой вариант. Там нет ничего, даже сантехники. Въехать в нее мы не можем. Квартиру необходимо благоустраивать. А на это даже в самом скромном случае потребуется миллион», — поясняет Анна Антошина.