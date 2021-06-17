Опасный фонтан в парке Левобережный в Ростове продолжает работать

Posted 17 июня 2021, 15:57
Published 17 июня 2021, 15:57
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
Напомним, что открытие «умного фонтана» в ростовском парке «Левобережный» стало значимым событием для всего города. По данным сайта Правительства РО, обустройство объекта велось пять месяцев, а концепция «умного фонтана» была реализована за счет средств Сбербанка.
На презентации городу собрались первые лица. Фонтан открыли лично губернатор РО Василий Голубев и Герман Греф.
Однако не прошло и года, как фонтан чуть не обернулся трагедией для маленькой ростовчанки. В субботу, 12 июня, на День России, во время прогулки, маленькая девочка провалилась ногой в решетку. Малышка испугалась и громко заплакала. Родители не смогли самостоятельно оказать помощь.
«Пришлось вызывать спасателей. Они пневматическим прессом сумели ослабить решетку и освободить ножку девочки», - рассказали очевидцы происшествия.
В этот же день фонтан закрыли на техническое обслуживание до вечера. Сегодня очевидцы сообщили, что фонтан благополучно работает, но вопросы его безопасности у родителей малышни теперь вызывают тревогу .
В администрации парка «Левобережный» не удалось оперативно прояснить ситуацию о безопасности фонтана и о том, кто же виноват в случившемся. Телефон секретаря блокировал вызов корреспондента RostovGazeta, а в отделе по связям с общественностью не отвечали на звонок. В мэрию Ростова направлен официальный запрос с требованием разъяснить, по чьей же вине объект оказался далеко не безопасным для детей и какие меры будут предприняты.