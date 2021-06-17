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Posted 17 июня 2021, 15:57

Published 17 июня 2021, 15:57

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Опасный фонтан в парке Левобережный в Ростове продолжает работать

17 июня 2021, 15:57
Сюжет
Эксклюзив
В День России, 12 июня, в решетке фонтана в парке «Левобережный» в Ростове застряла нога маленькой девочки. Для освобождения ребенка потребовалась помощь спасателей. В этот же день фонтан закрыли до вечера на техобслуживание, однако вопросы его безопасности вызывают сегодня сомнения.

Напомним, что открытие «умного фонтана» в ростовском парке «Левобережный» стало значимым событием для всего города. По данным сайта Правительства РО, обустройство объекта велось пять месяцев, а концепция «умного фонтана» была реализована за счет средств Сбербанка.

На презентации городу собрались первые лица. Фонтан открыли лично губернатор РО Василий Голубев и Герман Греф.

Однако не прошло и года, как фонтан чуть не обернулся трагедией для маленькой ростовчанки. В субботу, 12 июня, на День России, во время прогулки, маленькая девочка провалилась ногой в решетку. Малышка испугалась и громко заплакала. Родители не смогли самостоятельно оказать помощь.

«Пришлось вызывать спасателей. Они пневматическим прессом сумели ослабить решетку и освободить ножку девочки», - рассказали очевидцы происшествия.

В этот же день фонтан закрыли на техническое обслуживание до вечера. Сегодня очевидцы сообщили, что фонтан благополучно работает, но вопросы его безопасности у родителей малышни теперь вызывают тревогу .

В администрации парка «Левобережный» не удалось оперативно прояснить ситуацию о безопасности фонтана и о том, кто же виноват в случившемся. Телефон секретаря блокировал вызов корреспондента RostovGazeta, а в отделе по связям с общественностью не отвечали на звонок. В мэрию Ростова направлен официальный запрос с требованием разъяснить, по чьей же вине объект оказался далеко не безопасным для детей и какие меры будут предприняты.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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