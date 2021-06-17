Опасный фонтан в парке Левобережный в Ростове продолжает работать

В администрации парка «Левобережный» не удалось оперативно прояснить ситуацию о безопасности фонтана и о том, кто же виноват в случившемся. Телефон секретаря блокировал вызов корреспондента RostovGazeta, а в отделе по связям с общественностью не отвечали на звонок. В мэрию Ростова направлен официальный запрос с требованием разъяснить, по чьей же вине объект оказался далеко не безопасным для детей и какие меры будут предприняты.