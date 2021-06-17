В Ростове-на-Дону восстановили движение по пострадавшим от ливня улицам

В Ростове-на-Дону около 17.00 мск было восстановили движение по двум улицам, после того, как их перекрыли из-за последствий катастрофического ливня, сообщили в региональном ГИБДД.

Речь идет об улице Добровольского и переулке Халтуринском. Напомним, что в переулке Халтуринском утром в четверг движение было закрыто из-за размытой дороги. На участке от Пушкинской до Большой Садовой смыло асфальт. Транспорт смог проехать по Халтуринскому только после 16.20 мск. Движение по улице Добровольского перекрыли из-за накренившегося над проезжей частью дерева, которое угрожало участникам движения. Улицу закрыли для проезда авто от проспекта Королева до бульвара Комарова. К 17.00 мск дерево убрали и движение было восстановлено. Продолжительный ливень начался в Ростове ночью, 17 июня. Из-за непогоды оказались затопленными больше 40 территорий, а 3,5 тысячи жителей остались без света.