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Posted 17 июня 2021, 17:53

Published 17 июня 2021, 17:53

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове-на-Дону восстановили движение по пострадавшим от ливня улицам

17 июня 2021, 17:53
В Ростове-на-Дону около 17.00 мск было восстановили движение по двум улицам, после того, как их перекрыли из-за последствий катастрофического ливня, сообщили в региональном ГИБДД.

Напомним, что в переулке Халтуринском утром в четверг движение было закрыто из-за размытой дороги. На участке от Пушкинской до Большой Садовой смыло асфальт. Транспорт смог проехать по Халтуринскому только после 16.20 мск.

Движение по улице Добровольского перекрыли из-за накренившегося над проезжей частью дерева, которое угрожало участникам движения. Улицу закрыли для проезда авто от проспекта Королева до бульвара Комарова. К 17.00 мск дерево убрали и движение было восстановлено.

Продолжительный ливень начался в Ростове ночью, 17 июня. Из-за непогоды оказались затопленными больше 40 территорий, а 3,5 тысячи жителей остались без света.

#Общество#Новости
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