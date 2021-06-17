В Ростове-на-Дону восстановили движение по пострадавшим от ливня улицам

Posted 17 июня 2021, 17:53
Published 17 июня 2021, 17:53
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Напомним, что в переулке Халтуринском утром в четверг движение было закрыто из-за размытой дороги. На участке от Пушкинской до Большой Садовой смыло асфальт. Транспорт смог проехать по Халтуринскому только после 16.20 мск.
Движение по улице Добровольского перекрыли из-за накренившегося над проезжей частью дерева, которое угрожало участникам движения. Улицу закрыли для проезда авто от проспекта Королева до бульвара Комарова. К 17.00 мск дерево убрали и движение было восстановлено.
Продолжительный ливень начался в Ростове ночью, 17 июня. Из-за непогоды оказались затопленными больше 40 территорий, а 3,5 тысячи жителей остались без света.