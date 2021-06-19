Погибли еще 11 жителей Ростовской области после заражения коронавирусом

Posted 19 июня 2021, 09:07
Published 19 июня 2021, 09:07
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
На этот раз COVID-19 оказался смертельным для пяти женщин в возрасте от 50 до 84 лет и шестерых мужчин от 53 до 88 лет. У всех имелись хронические болезни, которые повлияли на течение инфекции и стали причиной осложнений.
Летальность инфекции в регионе достигла 4,74%, а всего с инфекцией не справились 4610 человек.
С начала пандемии в регионе зарегистрировано 97187 случаев заражения коронавирусом, выздоровели больше 91% заболевших или 89058 пациентов. В госпиталях находятся 1025 человек, из которых 12 — в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.
Прививки сделали 530918 человек, а повторно вакцинировались 431435 жителей региона.