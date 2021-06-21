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Posted 21 июня 2021, 11:42

Published 21 июня 2021, 11:42

Modified 18 сентября 2022, 11:55

Updated 18 сентября 2022, 11:55

В Москве «Спутник V» для подростков начнут тестировать в июле

В Москве «Спутник V» для подростков начнут тестировать в июле

21 июня 2021, 11:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Заместитель мэра Москвы Российской Федерации Анастасия Ракова сообщила, что исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для несовершеннолетних 12–17 лет начнутся в городе уже в следующем месяце.

Так же как и для взрослых препарат станут исследовать в три фазы. Об этом информирует iz.ru.

Технология исследования лекарства от коронавируса в России уже отработана. Первую и вторую фазу исследования «Спутник V» проведут на площадках двух ведущих детских больниц Москвы. Речь идет о Морозовской детской больнице и Детской больнице им. З.А. Башляевой. Третья фаза пройдет в столичных детских поликлиниках.

По словам Раковой, участниками эксперимента станут дети и подростки, которые в прошлом уже переболели COVID-19. У них не должно быть противопоказаний к лекарству или других медицинских противопоказаний. Так в список временных противопоказаний может войти перенесенное за пару недель до предполагаемой даты вакцинации ОРВИ или прививка от другой болезни, которую сделали менее чем за 30 суток до вакцинации «Спутником V».

Заместитель градоначальника Москвы подчеркнула, что несовершеннолетним предложат сделать укол «Спутник V». Доза препарата будет меньше той, которую вводят людям старше 18 лет. Исследование продлится год. Подопытным придется вести в особом мобильном приложении дневник самонаблюдения. Самочувствие детей врачи будут контролировать по телефону.

#Общество#Новости
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