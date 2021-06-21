В Москве «Спутник V» для подростков начнут тестировать в июле

По словам Раковой, участниками эксперимента станут дети и подростки, которые в прошлом уже переболели COVID-19. У них не должно быть противопоказаний к лекарству или других медицинских противопоказаний. Так в список временных противопоказаний может войти перенесенное за пару недель до предполагаемой даты вакцинации ОРВИ или прививка от другой болезни, которую сделали менее чем за 30 суток до вакцинации «Спутником V».