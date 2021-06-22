Страсти по вакцинации и адское пекло: что еще волнует ростовчан во вторник

Однако губернатор Василий Голубев от принудительной вакцинации пока отказался. Но предупредил, что для ее введения достаточно даже решения главы Роспотребнадзора. Если в регионе не улучшится ситуация с распространением коронавируса и не ускорятся темпы вакцинации, на такую меру придется пойти.