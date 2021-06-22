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Страсти по вакцинации и адское пекло: что еще волнует ростовчан во вторник

22 июня 2021, 15:36
Фото: RostovGazeta
Власти Ростовской области решили пока не вводить массовую вакцинацию, на регион надвигается аномальная жара, а на депутата гордумы завели дело за долги по налогам. Все самое важное за день в обзоре RostovGazeta.

Пока добровольно

Власти Ростовской области решили повременить с введением поголовной вакцинации населения в принудительном порядке. Такую меру предложил ввести министр здравоохранения области Юрий Кобзев, заявивший о необходимости включить вакцинацию в национальный календарь прививок.

По мнению главы местного Минздрава, темпы вакцинации против коронавируса сейчас недостаточные и их нужно увеличить минимум втрое, чтобы достигнуть поставленных целей.

Однако губернатор Василий Голубев от принудительной вакцинации пока отказался. Но предупредил, что для ее введения достаточно даже решения главы Роспотребнадзора. Если в регионе не улучшится ситуация с распространением коронавируса и не ускорятся темпы вакцинации, на такую меру придется пойти.

А вот в отношении государственных служащих не будет поблажек. Голубев призвал всех делать прививку и пригрозил отправлять на дистанционную работу без премий и стимулирующих выплат тех чиновников, которые отказываются от вакцинации.

Адский котел

Ростовская область, наконец, дождалась жаркого лета, которое наступило в регионе только в третьей декаде июня. Однако такому пеклу сложно порадоваться.

МЧС распространило штормовое предупреждение, в котором сообщило, что в среду 23 июня, а также 24 и 25 июня после полудня в Ростовской области ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до +40 градусов.

Поэтому жителям рекомендовали не выходить на улицу во время самого пекла, прятаться в тени, пить больше воды, носить головные уборы, а в случае недомогания звонить в скорую.

Попал под «уголовку»

На депутата гордумы Ростова-на-Дону Сергея Смирнова завели уголовное дело. Сообщил об этом тг-канал «Чё по Ростову» и официального подтверждения информация пока не нашла.

Тем не менее, сообщается, что народный избранник уклонялся от уплаты налогов на сумму более 24 миллионов рублей. С 2019 по 2020 год он вносил недостоверные данные в отчет о доходах своей компании «Игма-Эко».

С депутата взяли подписку о невыезде.

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