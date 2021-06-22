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Posted 22 июня 2021, 16:06

Published 22 июня 2021, 16:06

Modified 1 октября, 14:12

Updated 1 октября, 14:12

В Ростове-на-Дону составили рейтинг городских парков

22 июня 2021, 16:06
Власти Ростова-на-Дону провели социсследование о работе городских парков и выяснили, какой из них горожане и эксперты считают лучшим, рейтинг представила глава управления культуры Яна Пилявская в ходе заседания городской Думы.

По ее словам, для создания рейтинга при опросе населения специалисты опирались на такие показатели как логистика, экология, культурно-развлекательная часть, наличие объектов благоустройства и другие.

Самая высокая оценка оказалась у парка имени Н. Островского, который набрал 59 баллов. На втором месте оказался парк Левобережный с показателем 55,5 балла. Замыкает тройку лучших парк имени М. Горького, набравший 54,17 балла. Парк имени Вити Черевичкина оценили на 53 балла. Парк Октября — на 46,2 балла, парк 1 Мая — на 39,33 балла. Худшим жители и эксперты признали парк «Дружба», который набрал всего 36,4 балла.

Данный рейтинг станет основой для программы развития парков на ближайшие годы. Кроме того, в результате исследования власти выявили множество проблем в парках, требующих быстрого решения — не хватает лавочек, туалетов, клумб. Часть этих вопросов уже устранили. При этом износ аттракционов в парках в настоящее время составляет 85%.

#Общество#Новости
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