В Ростове-на-Дону составили рейтинг городских парков

Posted 22 июня 2021, 16:06
Published 22 июня 2021, 16:06
Modified 1 октября, 14:12
Updated 1 октября, 14:12
По ее словам, для создания рейтинга при опросе населения специалисты опирались на такие показатели как логистика, экология, культурно-развлекательная часть, наличие объектов благоустройства и другие.
Самая высокая оценка оказалась у парка имени Н. Островского, который набрал 59 баллов. На втором месте оказался парк Левобережный с показателем 55,5 балла. Замыкает тройку лучших парк имени М. Горького, набравший 54,17 балла. Парк имени Вити Черевичкина оценили на 53 балла. Парк Октября — на 46,2 балла, парк 1 Мая — на 39,33 балла. Худшим жители и эксперты признали парк «Дружба», который набрал всего 36,4 балла.
Данный рейтинг станет основой для программы развития парков на ближайшие годы. Кроме того, в результате исследования власти выявили множество проблем в парках, требующих быстрого решения — не хватает лавочек, туалетов, клумб. Часть этих вопросов уже устранили. При этом износ аттракционов в парках в настоящее время составляет 85%.
Ранее стало известно, что создание парка аттракционов на Левом берегу Ростова обойдется в 2,5 миллиарда рублей.