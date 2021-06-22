В Ростове-на-Дону составили рейтинг городских парков

Данный рейтинг станет основой для программы развития парков на ближайшие годы. Кроме того, в результате исследования власти выявили множество проблем в парках, требующих быстрого решения — не хватает лавочек, туалетов, клумб. Часть этих вопросов уже устранили. При этом износ аттракционов в парках в настоящее время составляет 85%.