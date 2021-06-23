Минеева высказалась о недостаточных условиях для молодых бизнесменов в регионах

Сайт newstracker.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о том, что предпринимательскую активность проявляют даже школьники, но в регионах у них нет возможности окунуться в подходящую среду и реализовать свои возможности. В регионах нет условий для того, чтобы начинающий предприниматель мог найти контакт с инвестором, который вложит в его идею деньги и превратит ее в рабочий проект.