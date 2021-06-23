Минеева высказалась о недостаточных условиях для молодых бизнесменов в регионах

Сайт newstracker.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о том, что предпринимательскую активность проявляют даже школьники, но в регионах у них нет возможности окунуться в подходящую среду и реализовать свои возможности. В регионах нет условий для того, чтобы начинающий предприниматель мог найти контакт с инвестором, который вложит в его идею деньги и превратит ее в рабочий проект.
Стоит отметить, что процент активной молодежи в предпринимательской сфере постоянно растет. Только в Москве около 13 000 проектов созданы молодежью до 25 лет. Кроме того, эксперты отметили, что после пандемии стала очевидна тенденция, что молодые люди намного быстрее возвращаются к развитию бизнеса после того, как ограничительные меры сняты. Это обусловлено их амбициозностью и позитивным настроем.
На Петербургском международном экономическом форуме обсуждали, как привлечь молодежь к бизнес-деятельности, а также то, какие меры помощи необходимо ввести для начинающих бизнесменов. В рамках работы форума команда Татьяны Минеевой организовала площадку, на которой молодые предприниматели смогли получить практические рекомендации по реализации своих проектов.
По словам экспертов, поддерживать молодежь должно именно государство, поскольку если государство предоставит возможности для реализации идей начинающих бизнесменов, работающие проекты окажут положительное влияние на экономику страны, следовательно, инвестиции окупятся.
Чтобы обеспечить беспроблемное вхождение молодых людей в бизнес-деятельность, необходимо прорабатывать новые механизмы регуляции и инструменты организации бизнес-процессов. Эксперты уверены, что для этого необходимо повышать уровень образования, формировать культуру молодежного предпринимательства,
оказывать поддержку молодежи при вхождении в бизнес путем выделения грантов, инвестиций.
Молодежная школа (MOS.МШУ) стала одним из проектов, который помогает молодым бизнесменам влиться в ресурсную среду. Его курирует уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. Реализация проекта проходит совместно с департаментом образования и науки Правительства Москвы.
По словам экспертов, необходимо привлекать молодежь к бизнес-деятельности и развивать молодежное предпринимательство, так как это позволяет решать социально-экономические проблемы, например, через создание рабочих мест сокращается процент безработных. Уделять внимание данному вопросу необходимо как на региональном, так и на федеральном уровнях.