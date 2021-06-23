Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на адскую духоту в общественном транспорте

Posted 23 июня 2021, 17:35
Published 23 июня 2021, 17:35
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
В Ростове проверили общественный транспорт, оказалось, что водители более 20 автобусов не включали кондиционеры.
Ростовчанам советуют сначала попросить водителя включить кондиционер, а уже в случае необоснованного отказа жаловаться.
Оставить жалобу можно по телефонам, указанным в салоне автобуса, либо в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.
При звонке необходимо сообщить номер автобуса и маршрута, нарушение и время, когда его зафиксировали. Звонок по номеру колл-центра бесплатный.