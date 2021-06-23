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Posted 23 июня 2021, 17:35

Published 23 июня 2021, 17:35

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на адскую духоту в общественном транспорте

23 июня 2021, 17:35
Жители Ростова-на-Дону могут жаловаться на неработающие кондиционеры в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

В Ростове проверили общественный транспорт, оказалось, что водители более 20 автобусов не включали кондиционеры.

Ростовчанам советуют сначала попросить водителя включить кондиционер, а уже в случае необоснованного отказа жаловаться.

Оставить жалобу можно по телефонам, указанным в салоне автобуса, либо в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76.

При звонке необходимо сообщить номер автобуса и маршрута, нарушение и время, когда его зафиксировали. Звонок по номеру колл-центра бесплатный.

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