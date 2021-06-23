Ростовчанам рассказали, куда жаловаться на адскую духоту в общественном транспорте

Жители Ростова-на-Дону могут жаловаться на неработающие кондиционеры в общественном транспорте, сообщили в городской администрации.

В Ростове проверили общественный транспорт, оказалось, что водители более 20 автобусов не включали кондиционеры. Ростовчанам советуют сначала попросить водителя включить кондиционер, а уже в случае необоснованного отказа жаловаться. Оставить жалобу можно по телефонам, указанным в салоне автобуса, либо в колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками по номеру 8-800-222-76-76. При звонке необходимо сообщить номер автобуса и маршрута, нарушение и время, когда его зафиксировали. Звонок по номеру колл-центра бесплатный.