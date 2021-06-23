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Posted 23 июня 2021, 13:13

Published 23 июня 2021, 13:13

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Злые духи не дают сделать капремонт в доме на Филимоновской в Ростове

23 июня 2021, 13:13
В многоквартирном доме на улице Филимоновской в Ростове-на-Дону из-за одной из жительниц уже год не могут сделать капремонт, сообщил телеграм-канал Don Mash.

В прошлом году жильцы наконец-то дождались капремонта, во время которого должны были заменить трубы, прослужившие 50 лет. Полностью провести реконструкцию не получилось из-за одной их жительниц дома, которая отказалась пускать рабочих в свою квартиру. Женщина не пускает рабочих, ссорится с соседями и считает, что ремонт привлечет злые силы.

В итоге рабочие не смогли заменить пять стояков, которые проходят через квартиру суеверной гражданки, что грозит аварийной ситуацией всему дому.

«Дошло до того, что жалобы жильцов вынудили „Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту“ обратиться в суд. Дело они выиграли, но суеверная соседка не сдается — подала апелляцию», — сообщил телеграм-канал.

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