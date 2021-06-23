Злые духи не дают сделать капремонт в доме на Филимоновской в Ростове

В прошлом году жильцы наконец-то дождались капремонта, во время которого должны были заменить трубы, прослужившие 50 лет. Полностью провести реконструкцию не получилось из-за одной их жительниц дома, которая отказалась пускать рабочих в свою квартиру. Женщина не пускает рабочих, ссорится с соседями и считает, что ремонт привлечет злые силы.