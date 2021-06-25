Осужден угонщик машины, по вине которого в Ростовской области сгорел лес

Posted 25 июня 2021, 14:22
Published 25 июня 2021, 14:22
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
На скамье подсудимых оказался Никита Кудинов, который совершил преступление в конце сентября 2020 года. Он угнал автомобиль «ВАЗ» у своего знакомого и поехал кататься.
После этого фигурант решил его сжечь в лесу, что стало причиной огромного пожара, В Цимлянском районе выгорело 400 гектаров территории.
Размер ущерба составил 3,2 миллиона рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Угонщика задержали и все материалы направили в суд.
Суд приговорил обвиняемого к 3,5 заключения.