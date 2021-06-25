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Posted 25 июня 2021, 14:22

Published 25 июня 2021, 14:22

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Осужден угонщик машины, по вине которого в Ростовской области сгорел лес

25 июня 2021, 14:22
В Ростовской области огласили приговор угонщику автомобиля, из-за которого сгорел лес, решение принял Цимлянский районный суд.

На скамье подсудимых оказался Никита Кудинов, который совершил преступление в конце сентября 2020 года. Он угнал автомобиль «ВАЗ» у своего знакомого и поехал кататься.

После этого фигурант решил его сжечь в лесу, что стало причиной огромного пожара, В Цимлянском районе выгорело 400 гектаров территории.

Размер ущерба составил 3,2 миллиона рублей, по данному факту было возбуждено уголовное дело. Угонщика задержали и все материалы направили в суд.

Суд приговорил обвиняемого к 3,5 заключения.

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