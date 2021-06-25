В Ростове-на-Дону из-за угроз отменили концерты фестиваля Rostov Roof Live

Posted 25 июня 2021, 17:32
Published 25 июня 2021, 17:32
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Организаторы признались, что очень надеялись провести концерты, но сегодня это стало угрожать уже не только административной, но и уголовной ответственностью. «Коллективы приехали техническая часть выстроена, все расходы по концертам были оплачены нами в полном объёме. Мы сделали всё что могли и не могли!», — сказано в сообщении.
Сегодня, 25 июня на площадке на крыше «Астора» был запланирован концерт группы MGZAVREBI. Музыканты также сообщили об отмене мероприятия буквально за пару часов до его начала. «Сегодняшний концерт будет перенесен из-за ситуации с распространением COVID-19. Мы уже два дня в городе и ждали этого», — написали они своим ростовским поклонникам.
Rostov Roof Live попросили горожан по возможности сохранить билеты и не сдавать их.
Авторам telegram-канала «Тютина» основатель проекта Армен Геворкян признался, что запрет исходил от представителей администрации, причём «без каких-либо бумажек, на словах».