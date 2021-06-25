rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2021, 17:32

Published 25 июня 2021, 17:32

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

В Ростове-на-Дону из-за угроз отменили концерты фестиваля Rostov Roof Live

25 июня 2021, 17:32
В Ростове-на-Дону организаторы концертов на крыше Rostov Roof Live заявили об отмене всех ближайших концертов по требованию властей, говорится в официальном профиле компании.

Организаторы признались, что очень надеялись провести концерты, но сегодня это стало угрожать уже не только административной, но и уголовной ответственностью. «Коллективы приехали техническая часть выстроена, все расходы по концертам были оплачены нами в полном объёме. Мы сделали всё что могли и не могли!», — сказано в сообщении.

Сегодня, 25 июня на площадке на крыше «Астора» был запланирован концерт группы MGZAVREBI. Музыканты также сообщили об отмене мероприятия буквально за пару часов до его начала. «Сегодняшний концерт будет перенесен из-за ситуации с распространением COVID-19. Мы уже два дня в городе и ждали этого», — написали они своим ростовским поклонникам.

Rostov Roof Live попросили горожан по возможности сохранить билеты и не сдавать их.

Авторам telegram-канала «Тютина» основатель проекта Армен Геворкян признался, что запрет исходил от представителей администрации, причём «без каких-либо бумажек, на словах».

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика