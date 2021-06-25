В Ростове-на-Дону из-за угроз отменили концерты фестиваля Rostov Roof Live

Организаторы признались, что очень надеялись провести концерты, но сегодня это стало угрожать уже не только административной, но и уголовной ответственностью. «Коллективы приехали техническая часть выстроена, все расходы по концертам были оплачены нами в полном объёме. Мы сделали всё что могли и не могли!», — сказано в сообщении.