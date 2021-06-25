Власти Ростова выставили на торги изъятый у бизнесмена недостроенный офисный центр

Posted 25 июня 2021, 11:06
Published 25 июня 2021, 11:06
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
Известно, что недострой находится на улице Мясникова, 31. Площадь строения превышает 295 квадратных метров. На участке под ним разрешено строительство офисного здания с подземной автостоянкой для объектов общественно-делового значения.
Отмечается, что выставленный на продажу недострой является первой очередью офисного центра.
Ранее данный объект незавершенного строительства изъяли у физического лица. Начальная стоимость лота составила 3,3 миллиона рублей. Торги назначены на 26 июля.
Ранее стало известно, что власти города решили отдать под приватизацию сразу семь машин, среди которых Audi A6, Audi A8, Hyundai Genesis, Renault Megan II и Ford Mondeo.