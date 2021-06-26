Минеева: Бизнес — драйвер для роста экономики, а инвестиции — ее «кровь»

«Договорились с единомышленниками собирать мнения и практики, которые сдерживают развитие бизнеса в субъектах РФ. Этот опыт был очень интересным для всех: от властей муниципалитетов до Госдумы РФ. С удовольствием отметила, что участникам интересна концепция школы бизнес-омбудсмена, представленная в формате workshop. Там Сергей Миронов рассказал об опыте участия. «Совместно наметили инструменты для субъектов, которые позволят вовлекать лидеров мнений от предпринимательства в повестку Уполномоченного», — отметила Минеева.