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Минеева: Бизнес — драйвер для роста экономики, а инвестиции — ее «кровь»

26 июня 2021, 16:37
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в российской столице Татьяна Минеева выступила в роли модератора на сессии в Казани «Региональная экосистема содействия предпринимательской деятельности как источник драйвера экономики».

По словам Минеевой, рост РФ в течение последних 12 лет составил всего 5-7%, в то время как показатель всего мира равен 41%, развивающихся стран — 68%. Рост даже сырьевых государств составил 36%, пишет inkazan.ru.

Минеева сообщила: предпринимательский климат в России нужно системно менять. Поэтому, чтобы обсудить эти темы, на сессию пригласили звезд в своих отраслях: общественного уполномоченного Сергея Миронова, старшего управляющего директора фонда развития моногородов Альмира Хабибрахимова, общественного представителя уполномоченного при президенте РФ Елена Киселева, депутата Госсовета РТ Олега Коробченко и уполномоченного при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислава Борцова.

На своем выступлении Минеева отметила: чтобы направить ситуацию в благоприятное русло, необходимо создать в каждом субъекте РФ «гарантийный пакет инвестора» и «открытую витрину» целевых инвестиционных проектов каждого региона.

Уполномоченный по правам предпринимателя в столице назвала бизнес именно тем драйвером, который может кратно усилить рост экономики, а инвестиции — ее «кровью». «И готовых проектов на рынке намного меньше, по сравнению с портфельными инвесторами», — отметила Минеева.

То есть, процесс привлечения инвестиций можно сделать более потоковым и менее ручным, — уверена бизнес-омбудсмен.

«Договорились с единомышленниками собирать мнения и практики, которые сдерживают развитие бизнеса в субъектах РФ. Этот опыт был очень интересным для всех: от властей муниципалитетов до Госдумы РФ. С удовольствием отметила, что участникам интересна концепция школы бизнес-омбудсмена, представленная в формате workshop. Там Сергей Миронов рассказал об опыте участия. «Совместно наметили инструменты для субъектов, которые позволят вовлекать лидеров мнений от предпринимательства в повестку Уполномоченного», — отметила Минеева.

26 июня в столице Татарстана прошел форум, где уполномоченные по защите бизнеса предпринимательства из разных российских субъектов поговорили на тему «Системные изменение предпринимательского климата в регионе». В рамках форума обсудили такие вопросы, как успешный опыт реализации бизнес инициатив и роль бизнес-омбудсмена в реализации законодательных предложений в региональной системе. Кроме того, на пленарном заседании участники обсудили тезисы о бизнес-деятельности, озвученные в послании Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным.

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