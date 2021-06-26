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Минеева: одной из востребованных мер поддержки в Москве стало льготное кредитование

26 июня 2021, 10:55
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Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева назвала программу льготного кредитования одной из самых востребованных для столичного бизнеса.

Издание сообщает, что программа льготного кредитования завершается 1 июля текущего года. По словам Минеевой, эти меры стали настоящей опорой для московских предпринимателей.

«Программой может воспользоваться бизнес, чьи предприятия зарегистрированы в столице. Сэкономленные средства надо будет потратить на деятельность компаний. Это настоящее «плечо» для предпринимательского сообщества. Согласно мониторингу, проведенному нами в период пандемии, льготное кредитование было одной из самых востребованных мер поддержки»

Заявки на участие в программе льготного кредитования от предпринимателей Москвы принимаются до 1 июля. Об этом рассказал Алексей Фурсин, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, пишет newsnn.ru.

“Программой за все время ее действия воспользовались уже более 16 тысяч предпринимателей. Они получили свыше 124,4 миллиарда рублей льготных кредитов”, — рассказал руководитель ведомства.

Условия программы предполагают, что ставка кредита может быть снижена на 6 процентов, если договор был заключен до 15 апреля прошлого года. При этом до 1 июля текущего года предприниматели могут оформить новый заем по ставке от 3 до 7 процентов.

Воспользоваться программой могут компании,. которые зарегистрированы в Москве. Сэкономленные средства необходимо направить на финансирование деятельности предприятия - об этом говорится на официальном сайте Сергея Собянина.

Также бизнесу департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляются субсидии на покрытие расходов, включая затраты на развитие бизнеса. При этом суммы субсидий могут варьироваться от нескольких сотен до миллионов рублей.

Кроме этого, в прошлом году правительство Москвы расширило программу субсидирования для поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Так, власти распорядились увеличить количество видов возмещаемых расходов, субсидируемых сфер деятельности, а также упростить требования к получателям. На некоторые виды компенсаций стало намного проще подать заявку.

В результате дополнительных мер поддержки предприниматели смогли получить средства на приобретение и лизинг оборудования, оплату франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке еды, обучение сотрудников, участие в выставках, экспорт продукции и многое другое.

«В 2020 году было одобрено более трех тысяч заявок на общую сумму почти три миллиарда рублей», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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