Почти 1,8 тыс единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

Posted 28 июня 2021, 12:00
Published 28 июня 2021, 12:00
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Всего на территории региона проживают порядка 120 тысяч владельцев гражданского огнестрельного оружия, которых регулярно проверяют.
За четыре месяца текущего года провели около 13,5 тысячи проверок, в ходе которых выявили 2,7 тысячи нарушений хранения и использования оружия. Также за указанный период у жителей региона изъяли 1,8 тысячи единиц огнестрельного оружия, которое они хранили незаконно.
Отмечается, что с 2004 года жители области могут сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества за деньги, которые выделяют из регионального бюджета.