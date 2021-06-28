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Posted 28 июня 2021, 12:00

Published 28 июня 2021, 12:00

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

Почти 1,8 тыс единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

Почти 1,8 тыс единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

28 июня 2021, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
За январь — апрель 2021 года в Ростовской области изъяли почти 1,8 тысячи единиц оружия, которое местные жители хранили незаконно, сообщили в региональном Законодательном собрании.

Всего на территории региона проживают порядка 120 тысяч владельцев гражданского огнестрельного оружия, которых регулярно проверяют.

За четыре месяца текущего года провели около 13,5 тысячи проверок, в ходе которых выявили 2,7 тысячи нарушений хранения и использования оружия. Также за указанный период у жителей региона изъяли 1,8 тысячи единиц огнестрельного оружия, которое они хранили незаконно.

Отмечается, что с 2004 года жители области могут сдать незаконное оружие и взрывчатые вещества за деньги, которые выделяют из регионального бюджета.

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