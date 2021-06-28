Почти 1,8 тыс единиц незаконного оружия изъяли в Ростовской области

За четыре месяца текущего года провели около 13,5 тысячи проверок, в ходе которых выявили 2,7 тысячи нарушений хранения и использования оружия. Также за указанный период у жителей региона изъяли 1,8 тысячи единиц огнестрельного оружия, которое они хранили незаконно.