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Posted 28 июня 2021, 09:30

Published 28 июня 2021, 09:30

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Ростовский инфекционист рассказал о новых штаммах коронавируса

28 июня 2021, 09:30
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Эксклюзив
COVID-19 обретает новые формы, в ковидные госпитали Ростова попадает все больше молодых людей с тяжелым течением болезни, сообщает RostovGazeta врач ковидного госпиталя, инфекционист с большим стажем, не пожелавший публиковать свои данные.

Врач ковидного госпиталя рассказывает, что ситуация с COVID-19 покрыта тайной. До сих пор отсутствует внятная информация об этой болезни. В массовом доступе нет выступлений российских профильных ученых по этому вопросу. Коронавирус не отступает, а обретает новые формы. За последнюю неделю в регионе наметилась тенденция к увеличению новых случаев. Более того, наряду с пожилыми, в ковидные госпитали попадает все больше молодых людей, от 30 лет и выше.

«Болезнь стала протекать тяжелее. Но говорить о появлении новых штаммов мы не можем, нам же предоставляют только положительные тесты», — подчеркивает доктор.

По его мнению, происходящая ситуация не поддается научному, логическому объяснению. Поэтому донские инфекционисты не могут сделать собственные выводы. Много вопросов у них вызвало открытие границ с Турцией на фоне роста заболеваемости.

«И в таких условиях единственной панацеей от коронавируса я вижу вакцинацию. Других вариантов защитить себя и близких нет. Сегодня люди говорят, что, дескать, появляются новые штаммы, и от них прививка не спасет. Но это в корне неверно. Дело в том, что если в организме будут хоть какие-то антитела, человек легче перенесет болезнь, чем тот, у кого их вообще нет», — поясняет инфекционист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что за последние сутки в Ростовской области сразу 213 человек заболели коронавирусом.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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