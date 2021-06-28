Ростовский инфекционист рассказал о новых штаммах коронавируса

«И в таких условиях единственной панацеей от коронавируса я вижу вакцинацию. Других вариантов защитить себя и близких нет. Сегодня люди говорят, что, дескать, появляются новые штаммы, и от них прививка не спасет. Но это в корне неверно. Дело в том, что если в организме будут хоть какие-то антитела, человек легче перенесет болезнь, чем тот, у кого их вообще нет», — поясняет инфекционист.