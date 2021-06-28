Штормовое предупреждение из-за страшной жары объявили в Ростовской области

Posted 28 июня 2021, 10:57
Published 28 июня 2021, 10:57
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в юго-восточных, южных и северо-восточных районах региона. В частности, это Заветинский, Ремонтненский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Боковский и Советский районы Ростовской области.
Жителей указанных территорий просят соблюдать правила пожарной безопасности.
Кроме того, до конца суток 28 июня в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за града.