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Posted 28 июня 2021, 10:57

Published 28 июня 2021, 10:57

Modified 1 октября, 14:27

Updated 1 октября, 14:27

Штормовое предупреждение из-за страшной жары объявили в Ростовской области

28 июня 2021, 10:57
В Ростовской области на 28 и 29 июня объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в юго-восточных, южных и северо-восточных районах региона. В частности, это Заветинский, Ремонтненский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Боковский и Советский районы Ростовской области.

Жителей указанных территорий просят соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, до конца суток 28 июня в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за града.

#Общество#Новости
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