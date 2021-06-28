Штормовое предупреждение из-за страшной жары объявили в Ростовской области

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в юго-восточных, южных и северо-восточных районах региона. В частности, это Заветинский, Ремонтненский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Боковский и Советский районы Ростовской области.