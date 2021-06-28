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Posted 28 июня 2021, 07:32

Published 28 июня 2021, 07:32

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

В Ростовской области осудили бывшего участкового, который брал в долг деньги

В Ростовской области осудили бывшего участкового, который брал в долг деньги

28 июня 2021, 07:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области огласили приговор бывшему сотруднику полиции Станиславу Наумовичу, который занимал деньги и не отдавал, сообщили в региональном УФСБ.

Суд установил, что полицейский брал деньги у местных жителей, но отдавать не торопился. Около 10 пострадавших заявили, что передали правоохранителю до 30 тысяч рублей.

Тогда в отношении сотрудника завели уголовное дело. Приговор вынес Ремонтненский районный суд.

«Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Ранее ЦБ выявил в Ростовской области почти 30 фирм-мошенников и черных кредиторов.

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