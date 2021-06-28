В Ростовской области осудили бывшего участкового, который брал в долг деньги

Posted 28 июня 2021, 07:32
Published 28 июня 2021, 07:32
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Суд установил, что полицейский брал деньги у местных жителей, но отдавать не торопился. Около 10 пострадавших заявили, что передали правоохранителю до 30 тысяч рублей.
Тогда в отношении сотрудника завели уголовное дело. Приговор вынес Ремонтненский районный суд.
«Обвиняемого приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказано в сообщении.