Самые крупные госконтракты полугодия правительства Ростовской области

«Дорогие СМИ»
Самыми дорогостоящими среди контрактов правительства региона оказались договора на оказание услуг в средствах массовой информации. ГУП РО «Дон-Медиа» - среди СМИ (да и вообще по всем контрактам) лидер по сумме выигранных закупок. Всего за полгода телеканал выиграл контракты правительства региона на сумму в 200 млн рублей.
Так, закупка под названием: «Услуги по освещению деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области» стоимостью более 123 миллионов рублей досталась именно «Дон-Медиа». Журналисты телеканала должны за текущий год за эту цену снять 4 670 минут контента о работе парти в ЗСРО. К слову, контракт заключался без проведения тендера.
Всего же у «Дон-Медиа» уже заключено в этом году десять контрактов на общую сумму более 214 миллионов рублей (из них 200 млн руб. - Правительство Ростовской области). Два контракта на общую сумму в 70 млн рублей на оказание услуг по организации сурдоперевода и (или) субтитрования программ также достались «Дон - Медиа».
Еще на 9,6 млн рублей «Дон-Медиа» выиграла контракт по освещению деятельности ЗСРО. Администрация Сельского района также «передала» каналу контакт на сумму 871 тысяч рублей.
В прошлом году телеканал заключил десять контрактов на общую сумму 219 млн рублей.
Телеканалу ВГТРК достался контракт от правительства региона «подешевле» - всего на 29 млн рублей. На такую же сумму (29 млн руб.) выиграл контракт ВГТРК «Дон-Тр».
Достаточно интересно звучит формулировка одного из контрактов, который выиграл «ГТРК «Дон-Тр» - Оказание услуг в средствах массовой информации, на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сумма контракта - 12 млн рублей.
Еще один контракт на сумму более 36 млн рублей на оказание услуг в СМИ достался ООО «СКИАА». Всего же у фирмы 4 контракта от правительства региона на производство тематических полос для периодических печатных изданий и размещение тематических полос в периодических печатных изданий муниципальных образований Ростовской области. Общая сумму заключенных с правительством региона контрактов составила более 67 млн рублей. Еще один контракт «СКИАА» заключило с Городской думой Ростова-на-Дону на сумму 6,7 млн рублей.
За прошлый год фирма выиграла всего шесть контрактов на сумму более 81,9 млн рублей.
Но и это еще не все: ООО «Известия - Юг» в этом году выиграл два контракта у Правительства Ростовской области на общую сумму в 22,3 млн рублей. За эти деньги журналисты издания должны в течение года размещать на сайте публикации о работе правительства.
ООО «Выбери радио» выиграло два контракта правительства области на сумму 8,8 млн рублей.
Охрана первых лиц
ООО «ЧОО «Цезарь-Дон», как вы уже догадались, охраняет сотрудников «слуг народа» из Правительства Ростовской области. На эти цели региональные власти заключили контракт с Обществом на сумму 21,8 млн рублей.
«Услуги военизированной, физической охраны комплекса зданий Правительства Ростовской области и выполнению комплекса мер, направленных на охрану объекта, защиту имущества от противоправных посягательств, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, выполнение мероприятий антитеррористической защиты» - так называется контракт, заключенный на текущий год с компанией «Цезарь - Дон». Кстати, эта же фирма уже четвертый год подряд (с 2018 года) выигрывает контракт на охрану зданий правительства региона.
Удивительно, но тендер на охрану зданий правительства Ростовской области каждый год выигрывает одна и та же фирма. Нет ли здесь нарушений законодательства ФАС?
Компания с 2017 года выиграла на господрядах более 245 миллионов рублей. Зарегистрирована фирма в 2009 году, ее бенефициар - Валентин Слуднев. Выручка от продаж компании в прошлом году составила 85,6 млн рублей.
Экстремисты и опросы
На услуги местной телефонной свяи правительство Ростовской обалсти заключило напрямую контракт в ПАО «Ростелеком» на сумму 6,5 млн рублей.
Почти в 15 млн рубей обойдутся четыре контракта правительства региона с АО «ВЦИОМ» - «Выполнение научно-исследовательских работ по проведению социалогических исследований оценки населением».
На «выполнения работ по проведению экспертных работ по выявлению признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах, в том числе доследственной проверки» правительство потратит 6,2 млн рублей. Два контракта на выполнение работ по проведению психологического исследования выиграл Южный Федеральный Университет.
Итого:
Правительство Ростовской области уже заключила 229 торгов на сумму 1,2 млрд рублей. Из них с единственным участником - 19 контрактов на сумму 167,7 млн рублей, по итогам торгов заключено 32 контракта с единственным поставщиком. Отменены две закупки на сумму 8,2 млн рублей, наименование контрактов: «Оказание услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Ростовской области». Не нашлось поставщиков. Среди проведенных торгов нет ни одного с жалобой в ФАС.
Услуги информационных агентств - самые часте торги, которые проводит правительство региона (17) с начала года. На втором месте - сдача в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества (8), столько же закупок совершено по услугам, предоставляемым рекламными агентствами (8).
Несомненным лидером - «королем» госзакупок становится ГУП РО «Дон-Медиа», который заключил семь контрактов с Правительством региона на сумму более 204 млн рублей. На втором месте ООО «СКИАА» (также предоставляет инфоуслуги) с четырьмя заключенными с властями области контрактами на сумму 67,9 млн рублей. Филиал ВГТРК «Дон - Тр» - на третьем месте с тремя контрактами на общую сумму в 55,7 млн рублей.
В прошлом году Правительство заключило всего 319 контрактов на сумму 1,5 млрд рублей. И лидеры по числу заключенных тендеров все те же - «Дон-Медиа», «СКИАА» и «Дон - Тр».