Самые крупные госконтракты полугодия правительства Ростовской области

Всего же у «Дон-Медиа» уже заключено в этом году десять контрактов на общую сумму более 214 миллионов рублей (из них 200 млн руб. - Правительство Ростовской области). Два контракта на общую сумму в 70 млн рублей на оказание услуг по организации сурдоперевода и (или) субтитрования программ также достались «Дон - Медиа».