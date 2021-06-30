Девять жителей Ростовской области тяжело заболели после укусов клещей

Случаи крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) были зарегистрированы по всей области. В том числе Обливском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском, Пролетарском и Семикаракорсом районах, а также заболевания иксодовым клещевым боррелиозом были отмечены в Каменске-Шахтинском, Орловском районе и в Ростове-на-Дону.