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Posted 30 июня 2021, 07:59

Published 30 июня 2021, 07:59

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Девять жителей Ростовской области тяжело заболели после укусов клещей

Девять жителей Ростовской области тяжело заболели после укусов клещей

30 июня 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области 3347 человек обратились за помощью с начала сезона, сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора.

Всего в регионе серьезно заболели после присасывания клещей девять человек.

Случаи крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) были зарегистрированы по всей области. В том числе Обливском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском, Пролетарском и Семикаракорсом районах, а также заболевания иксодовым клещевым боррелиозом были отмечены в Каменске-Шахтинском, Орловском районе и в Ростове-на-Дону.

С начала сезона к медикам после укуса клеща обратилось 3347 человек, из них 1308 дети в возрасте до 14 лет.

Наибольшее количество пострадавших от укусов оказалось в Ростове-на-Дону — 683 местных жителя, Таганроге — 278, и в Шахтах — 213 человек.

Ранее после укуса клеща житель Каменска-Шахтинского заболел боррелиозом это инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидности или даже смертью.

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