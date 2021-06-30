Девять жителей Ростовской области тяжело заболели после укусов клещей

Posted 30 июня 2021, 07:59
Published 30 июня 2021, 07:59
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Всего в регионе серьезно заболели после присасывания клещей девять человек.
Случаи крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) были зарегистрированы по всей области. В том числе Обливском, Заветинском, Зимовниковском, Мартыновском, Пролетарском и Семикаракорсом районах, а также заболевания иксодовым клещевым боррелиозом были отмечены в Каменске-Шахтинском, Орловском районе и в Ростове-на-Дону.
С начала сезона к медикам после укуса клеща обратилось 3347 человек, из них 1308 дети в возрасте до 14 лет.
Наибольшее количество пострадавших от укусов оказалось в Ростове-на-Дону — 683 местных жителя, Таганроге — 278, и в Шахтах — 213 человек.
Ранее после укуса клеща житель Каменска-Шахтинского заболел боррелиозом это инфекционное заболевание, которое может привести к инвалидности или даже смертью.