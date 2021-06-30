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В онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 примут участие российские космонавты с МКС

30 июня 2021, 05:55
Фото: flickr.com
Российские космонавты МКС станут участниками форума Cyber Polygon 2021, который состоится 9 июля.

ТАСС сообщает, что участники тренинга Cyber Polygon смогут поговорить с космонавтами о вопросах кибернетической безопасности. Главная тема события в этом году - безопасное развитие экосистем. Cyber Polygon является международной инициативой компании BI.ZONE (Экосистема Сбербанка) и проводится при поддержке Центра безопасности Всемирного экономического форума, а также Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

По словам организаторов мероприятия, в этом году запланировали связь с космонавтами для обсуждения вопросов кибербезопасности, поскольку за космической отраслью будущее и обеспечение безопасности информации, передаваемой на Землю, является первостепенной.

Сообщается, что в обсуждении примут участие Олег Новицкий и Петр Дубов - космонавты из России, которые на данный момент находятся на орбите. Они расскажут об использовании инновационных технологий в работе МКС, а также об обеспечении безопасности информации на Землю и сотрудничестве с другими государствами в данных вопросах.

Напомним, Cyber Polygon - уникальное мероприятие, в рамках которого проводится крупнейший технический тренинг по кибернетической безопасности для корпоративных команд и онлайн-трансляцию, в которой принимают участие представители международных компаний. В прошлом году в мероприятии участвовало сто двадцать корпоративных команд, представляющих двадцать девять государств. К онлайн-конференции подключилось пять миллионов пользователей из пятидесяти семи стран.

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