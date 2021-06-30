В онлайн-тренинге Cyber Polygon 2021 примут участие российские космонавты с МКС

Сообщается, что в обсуждении примут участие Олег Новицкий и Петр Дубов - космонавты из России, которые на данный момент находятся на орбите. Они расскажут об использовании инновационных технологий в работе МКС, а также об обеспечении безопасности информации на Землю и сотрудничестве с другими государствами в данных вопросах.